Die vorming van 'n superkontinent in 250 miljoen jaar kan die aarde onbewoonbaar maak vir soogdiere

Navorsers van die Universiteit van Bristol het klimaatmodelle gebruik om die gevolge van die vorming van 'n nuwe "superkontinent" genaamd Pangea Ultima oor 250 miljoen jaar te voorspel. Die samesmelting van kontinente sal 'n uiters warm, droë en onherbergsame omgewing tot gevolg hê, wat dit onvolhoubaar maak vir mense en soogdiere. Hierdie organismes is nie aangepas om langdurige blootstelling aan oormatige hitte te hanteer nie.

Die studie het temperatuur, wind, reën, humiditeitstendense, tektoniese plaatbeweging, oseaanchemie en koolstofdioksiedvlakke in ag geneem om toestande op die superkontinent te simuleer. Die span het bevind dat die vorming van Pangea Ultima tot meer gereelde vulkaniese uitbarstings sal lei, wat koolstofdioksied in die atmosfeer vrystel en verdere aardverwarming sal veroorsaak. Daarbenewens sal die son meer energie uitstraal, wat die hitte versterk.

Die kombinasie van hierdie faktore sal temperature skep wat wissel van 40 tot 50 grade Celsius (104 tot 122 grade Fahrenheit) met hoë vlakke van humiditeit. Die onvermoë om liggaamstemperatuur deur sweet te reguleer sal uiteindelik lei tot die ondergang van mense en baie ander spesies. Boonop sal die verhoogde hitte 'n gebrek aan voedsel en waterbronne vir soogdiere tot gevolg hê. Die navorsers het beraam dat slegs 8% tot 16% van die superkontinent se grond vir soogdiere bewoonbaar sou wees.

Alhoewel daar onsekerhede bestaan ​​in die maak van voorspellings so ver in die toekoms, lyk die vooruitsigte somber. Die verslag dui daarop dat die huidige koolstofdioksiedvlakke kan verdubbel, in die veronderstelling dat mense onmiddellik ophou om fossielbrandstowwe te verbrand. As emissies egter voortduur, kan die styging in koolstofdioksiedvlakke baie gouer plaasvind. Die skrywers van die verslag het die belangrikheid daarvan beklemtoon om die huidige klimaatkrisis aan te spreek en te streef na netto-nul-emissies om die nadelige gevolge van klimaatsverandering te versag.

Dit is van kritieke belang om onmiddellik op te tree omdat mense reeds uiterste hitte ervaar wat gesondheid negatief beïnvloed. Om die klimaatkrisis nou aan te spreek is noodsaaklik om 'n onbewoonbare planeet in die verre toekoms te voorkom. Andersins sal miljarde mense en ander spesies nie kan aanpas nie, soos uitgelig in 'n VN-gesteunde verslag wat verlede jaar gepubliseer is.

Bron: Universiteit van Bristol, Nature Geoscience