Nuwe superkontinentformasie kan mense en soogdiere in 250 miljoen jaar in gevaar stel

Navorsers van die Universiteit van Bristol het superrekenaarklimaatmodelle gebruik om die vorming van 'n nuwe "superkontinent" in 250 miljoen jaar, bekend as Pangea Ultima, te voorspel. Hierdie samesmelting van kontinente sal na verwagting lei tot uiterste klimaatstoestande wat die planeet feitlik onbewoonbaar vir mense en soogdiere sal maak.

Die navorsers het temperatuur-, wind-, reën- en humiditeitstendense vir Pangea Ultima gesimuleer, met inagneming van faktore soos tektoniese plaatbeweging, oseaanchemie en biologie. Hulle het gevind dat die vorming van die superkontinent meer gereelde vulkaniese uitbarstings tot gevolg sou hê, wat koolstofdioksied in die atmosfeer vrystel en tot aardverwarming lei. Daarbenewens sou die son helderder word, meer energie uitstraal en die aarde se temperatuur verder verhoog.

Die kombinasie van hierdie faktore sal lei tot wydverspreide temperature wat wissel van 40 tot 50 grade Celsius, saam met hoë vlakke van humiditeit. Mense en ander spesies sal sukkel om onder hierdie toestande te oorleef, aangesien hulle nie ontwikkel is om langdurige blootstelling aan oormatige hitte te verduur nie. Die verhoogde hitte sou ook lei tot 'n gebrek aan voedsel en waterbronne vir soogdiere.

Alhoewel daar onsekerhede is in die maak van voorspellings so ver in die toekoms, skat die navorsers dat slegs 8% tot 16% van die grond op Pangea Ultima bewoonbaar sal wees vir soogdiere. Verder kan koolstofdioksiedvlakke huidige vlakke verdubbel as mense aanhou om fossielbrandstowwe te verbrand. Die navorsers beklemtoon dat hierdie somber vooruitsig moet dien as 'n herinnering aan die dringendheid om die huidige klimaatkrisis aan te spreek.

Volgens 'n vorige VN-gesteunde verslag, as aardverwarming nie dramaties vertraag word nie, sal miljarde mense en ander spesies ernstige uitdagings in die gesig staar om by die veranderende klimaat aan te pas. Dit is van kardinale belang om kweekhuisgasvrystellings te verminder en so gou moontlik na netto-nul-vrystellings te streef om die impak van klimaatsverandering te versag.

Die navorsingsbevindinge onderstreep die belangrikheid daarvan om die voortdurende klimaatkrisis aan te spreek en beklemtoon die negatiewe gevolge van menslike vrystelling van kweekhuisgasse. Terwyl die uiterste toestande wat vir 250 miljoen jaar voorspel word, dalk ver lyk, ervaar ons vandag reeds die skadelike gevolge van klimaatsverandering. Dit is noodsaaklik om onmiddellik op te tree om die planeet en toekomstige geslagte te beskerm.

Bronne:

- Universiteit van Bristol

– Natuur Geowetenskap