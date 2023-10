Menslike aktiwiteite wat die aarde na planetêre grense stoot, studie bevind

Navorsers het die planetêre grense-teorie opgedateer, wat beweer dat menslike aktiwiteite die Aarde se bedryfstelsel destabiliseer en die bewoonbaarheid daarvan in gevaar stel. Gepubliseer in Science Advances, stel die studie duidelike drempels vas vir elk van die nege planetêre grense, insluitend nuwe entiteite (besoedeling), atmosferiese aërosollading en die biosfeer. Ses van die nege grense is reeds oorskry, wat dui op 'n dringende behoefte aan optrede.

Volgens die planetêre grensraamwerk bestaan ​​die Aarde se lewensondersteunende stelsel uit nege elemente, elk met 'n limiet of grens. Aangesien hierdie grense oorskry word, word die planeet se veilige bedryfsruimte in gevaar gestel. Die grense sluit in klimaatsverandering, biosfeerintegriteit, osoonuitputting, oseaanversuring, biogeochemiese vloei, landstelselverandering, varswaterverandering, atmosferiese aërosollading en nuwe entiteite. Die raamwerk het ten doel om balans te handhaaf en die lewe soos ons dit ken te ondersteun.

Vroeëre weergawes van die teorie het gapings in kennis gehad, veral met betrekking tot die drempels vir nuwe entiteite, atmosferiese aërosollading en die funksionele integriteit van die biosfeer. Die opgedateerde raamwerk kwantifiseer egter die limiete vir elke stelsel. Die drempel vir nuwe entiteite word byvoorbeeld gedefinieer deur die vinnige ontwikkeling van sintetiese chemikalieë en ander mensgemaakte besoedelingstowwe wat die regering se assesserings- en moniteringsvermoëns oortref.

Die studie stel 'n nuwe maatstaf bekend, Human Appropriation of Net Primary Production (HANPP), om die funksionele integriteitsgedeelte van die biosfeergrens te assesseer. Dit meet die mensdom se biomassagebruik en beklemtoon die impak van energie-toeëiening op biodiversiteitsverlies. Die raamwerk inkorporeer ook 'n nuwe taal van "sones" om grensoortredings te kwantifiseer, en onderskei tussen toenemende en hoë risiko.

Die studie beklemtoon die interkonneksie tussen grense en hul wedersydse invloed. Alhoewel dit nie 'n onmiddellike ramp is om ses uit die nege grense oor te steek nie, dien dit as 'n wekroep vir die risiko's wat betrokke is. Suksesvolle pogings om stratosferiese osoonuitputting aan te spreek, toon dat die mensdom die gety kan keer. Die studie onderstreep die belangrikheid van kollektiewe optrede en voorsorgmaatreëls soos die Montreal-protokol.

Die opgedateerde planetêre grense-raamwerk bied 'n skerp opdatering oor die kommerwekkende toestand van die planeet. Dit bevestig dat die aarde van die Holoseen na die Antroposeen oorgeskakel het as gevolg van mens-geïnduseerde verlies aan biodiversiteit, klimaatsverandering en besoedeling. Die studie se bevindinge beklemtoon die dringende behoefte om hierdie grensoortredings te verminder en die aarde se veilige bedryfsruimte te herstel.

