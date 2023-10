Wetenskaplikes ontbloot nuwe bewyse oor Zealandia, die verborge vasteland

Wetenskaplikes in Nieu-Seeland het onlangs 'n merkwaardige ontdekking gemaak wat vars insigte in die versteekte vasteland van Zealandia bied. Hierdie ontdekking werp lig op die tektoniese geskiedenis van Zealandia en bied bewyse vir die opbreek van die superkontinent Gondwana.

Zealandia, 'n landmassa wat meestal onder water is wat ongeveer vyf miljoen vierkante kilometer beslaan, was 'n onderwerp van groot belangstelling vir wetenskaplikes. In hul onlangse studie wat in die wetenskaplike joernaal Tectonics gepubliseer is, gee navorsers besonderhede oor hul bevindings rakende Zealandia se vulkanisme en geologiese struktuur.

Die studie het die bestaan ​​van 'n massiewe vulkaniese streek langs die rand van Gondwana aan die lig gebring, wat na raming die grootte van Nieu-Seeland self is. Hierdie vulkaniese aktiwiteit het tussen 100 en 60 miljoen jaar gelede plaasgevind toe Zealandia van die superkontinent weggebreek het. Magnetiese handtekeninge gevind in rotsmonsters van die seebodem en seebodemopnames was deurslaggewend om hierdie vulkaniese streek te identifiseer. Die rotse het soortgelyke eienskappe vertoon as dié wat in Nieu-Seeland en ander nabygeleë gebiede gevind is, wat verdere bevestiging verskaf.

Merkwaardig genoeg het die studie ook Zealandia se antieke granietformasie, bekend as die Mediaan Batholith, uitgelig. Hierdie graniet "ruggraat" strek oor 4,000 XNUMX kilometer van Nieu-Kaledonië af. Die navorsers glo dat die bestudering van hierdie granietformasie deurslaggewende insigte in Zealandia se geologiese geskiedenis sal bied.

Alhoewel hierdie studie 'n belangrike mylpaal in die begrip van Zealandia verteenwoordig, is daar nog baie meer om te verken en te ontdek oor hierdie versteekte kontinent. Die wetenskaplikes wat by die navorsing betrokke is, beklemtoon die belangrikheid daarvan om verdere verkenning te doen om Zealandia se volledige verhaal te ontbloot.

Behalwe om by te dra tot ons kennis van Zealandia, verbeter hierdie studie ook ons ​​begrip van tektoniese prosesse en die evolusie van die Aarde se vastelande. Dit dra by tot die groeiende hoeveelheid navorsing wat ons help om die legkaart van ons planeet se geologiese verlede saam te stel.

Bronne:

– Tektoniek (joernaal)

– Navorsingsartikel deur Mortimer, Nick et al.