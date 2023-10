Ongesiene Supernova-botsings lewer Genesis van Cirrus Stofwolke en Interstellêre Molekulêre Wolke

Wetenskaplikes het 'n baanbrekende ontdekking gemaak oor die dinamika van neutrale waterstofgas binne die Noordhemelpool-lus (NCP). In ’n studie wat in The Astrophysical Journal gepubliseer is, het navorsers bevind dat ’n botsing tussen twee supernova-skulpe die nodige toestande geskep het vir die vorming van cirrusstofwolke. Hierdie wolke is noodsaaklike voorlopers vir die geboorte van sterre, planete en interstellêre molekulêre wolke, wat fundamentele komponente vir die boustene van lewe is.

Die studie is gelei deur dr. Joan Schmelz, 'n sterrekundige Emerita by die Universiteitsruimtenavorsingsvereniging. Die navorsing het gefokus op supernova-ontploffings wat geassosieer word met die onsigbare metgesel van binêre sterstelsels wat deur die Gaia-ruimtetuig bestudeer is. Die data wat van die Effelsberg-teleskoop in Duitsland ingesamel is, het veelvuldige tekens van 'n uitbreidende dop aan die lig gebring, wat die Lae-breedtegraad-intermediêre snelheid (LLIV)-boog aan die naderende kant en die NCP-lus insluit.

Volgens dr. Schmelz, “het supernovas van hierdie ou nie veel aandag gekry nie aangesien die meeste van die interessante emissies verdwyn het. Maar ons vind al hoe meer bewyse dat hulle verantwoordelik kan wees vir sommige van die interessante struktuur en dinamika van interstellêre waterstofwolke.”

Soos die supernova-oorblyfsel verouder, begin die X-strale, sinkrotronbestraling en optiese lig verdwyn, maar die dop gaan voort om uit sy eie momentum uit te brei. Hierdie uitbreidingsfase strek oor honderdduisende jare en kan die beste waargeneem word deur radio-emissie van neutrale waterstofatome wat deur die Effelsberg-teleskoop bestudeer is.

Die studie dui daarop dat die waterstof aan die teruggaande kant van die dop in wisselwerking tree met die gas wat aan die nabye kant van 'n tweede dop nader, wat lei tot die vorming van die NCP-lus by hul kruising. Afstande na die LLIV-boog en NCP-lus, onderskeidelik ongeveer 550 en 700 ligjare, is bepaal deur die primêre sterre in elke binêre stelsel te gebruik.

Gerrit Verschuur, 'n mede-outeur van die koerant en 'n radio-sterrekundige, beklemtoon die belangrikheid van hierdie werk deur te sê, "Afstand is een van die mees uitdagende metings in sterrekunde ... vir die eerste keer weet ons waar hulle is en hoe hulle gekom het om te wees."

Om die afstande na hierdie radiowolke te ken is noodsaaklik om waarnemings met modelle te vergelyk en die fundamentele parameters van die waterstofwolke te bereken. Hierdie parameters sluit massa, ouderdom, energie en momentum in, wat noodsaaklik is om teoretiese voorspellings te verifieer en ons kennis van interstellêre ruimte te bevorder.

Die resultate van hierdie studie bevestig dat die LLIV Arch en NCP Loop deel is van die uitbreiding van skulpe wat ooreenstem met die voorspellings van verouderende supernovamodelle. Om die ontstaan ​​van cirrusstofwolke en interstellêre molekulêre wolke te verstaan, is 'n belangrike stap vorentoe om die geheimenisse van die kosmos te ontrafel.

Bronne:

– Universiteitsruimtenavorsingsvereniging