Die genetiese uitruiling tussen Homo sapiens en Neanderdallers onthul

’n Onlangse studie wat Europese en Asiatiese genome van die afgelope 40,000 XNUMX jaar ontleed het, het insig verskaf in die genetiese uitruiling tussen Homo sapiens en ons naaste familie, Homo neanderthalensis. Die navorsing onthul dat Neanderdalmense nie heeltemal deur ons spesie uitgewis is nie, maar eerder interteling gebeure ervaar het met verloop van tyd, wat uiteindelik tot hul genetiese assimilasie gelei het.

Hierdie studie, gepubliseer in Science Advances, het 4,464 10,000 Eurasiese genome, beide oud en modern, ondersoek om te verstaan ​​hoe hulle onderling verband hou op grond van geografiese oorsprong en ouderdom. Die bevindinge het getoon dat vroeë boere, afkomstig van Anatolië en die Levant, met minder Neanderdal-afkoms, die proporsie Neanderdal-DNS in Europese bevolkings sowat XNUMX XNUMX jaar gelede verdun het. Dit verklaar waarom Oos-Asiatiese bevolkings 'n groter proporsie Neanderdal-afkoms het in vergelyking met Wes-Europese bevolkings.

Die navorsingspan het rekenaarsimulasies uitgevoer wat aangedui het dat bevolkings wat migreer en met verskillende groepe hibridiseer, daartoe sal lei dat daaropvolgende generasies 'n persentasie plaaslike DNA het wat eweredig is aan die afstand waarvandaan die migrerende bevolking kom. Dit dui daarop dat namate Homo sapiens verder van Afrika af beweeg het, hulle meer Neanderdal-DNS in hul genome opgehoop het.

Die studie het ook aan die lig gebring dat die tweede reeks uitbreiding van vroeë boere van Anatolië-Levant, wat jagter-versamelaars in Europa vervang het, 'n beduidende rol gespeel het in die verduideliking van die huidige verspreiding van Neanderdal-afkoms. Die span het genome ondersoek wat 40,000 XNUMX jaar en jonger terugdateer van die Allen Ancient DNA Resource by Harvard Medical School, wat gewys het hoe Neanderdal-DNS in menslike genome verdun geraak het ná die verdwyning van Neanderdalmense uit die fossielrekord.

Terwyl die algehele vlak van Neanderdal-afkoms ongeveer 2% is, verskil die vlakke tussen verskillende streke. Daar is gevind dat Oos-Asië 'n Neanderdal-afkomsvlak het wat 8% tot 24% hoër is as Wes-Europa. Hierdie verskille in Neanderdal-afkoms kan onderskei word deur die ophoping van paleogenome.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die geskiedenis van genetiese uitruiling tussen Homo sapiens en Neanderdalmense. Verdere ontleding en paleoantropologiese vondste sal bydra tot 'n meer omvattende begrip van ons moderne genetiese diversiteit en die interaksies tussen ons spesie en ons naaste verwante.

