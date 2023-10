Wetenskaplikes ontdek 'n nuwe scenario vir die oorvloed van edelmetale in die aarde se mantel

Wetenskaplikes het ’n nuwe geofisies lewensvatbare scenario gevind wat die oorvloed van sekere edelmetale, soos goud en platinum, in die Aarde se mantel verduidelik. In die verlede het simulasies getoon dat die meeste metale, insluitend hoogs "siderofiele" elemente (HSE's) met 'n sterk affiniteit vir yster, vinnig in die Aarde se kern gedreineer het. Die nuwe simulasies het egter die impak-gedrewe vermenging van mantelmateriaal oorweeg, wat kon verhoed het dat die metale heeltemal sink.

Die navorsers het die vermenging van 'n impak planetesimaal met die mantelmateriaal in drie fases gemodelleer: soliede silikaatminerale, gesmelte silikaatmagma en vloeibare metaal. Hulle het gevind dat 'n gedeeltelik gesmelte sone onder 'n gelokaliseerde impak-gegenereerde magma-oseaan die afkoms van planetesimale metale in die Aarde se kern kon gekeer het. In hierdie scenario sink swaar metale na die bodem van die gelokaliseerde magma-oseaan en sipel dan stadig deur die gedeeltelik gesmelte gebied daaronder. Soos die mantel stol, word die metale vasgevang en word dit binne die mantel behou.

Verder speel mantelkonveksie 'n rol in die herverspreiding van hierdie metale oor lang geologiese tydspanne. Mantelkonveksie verwys na die styging van warm mantelmateriaal en sink van kouer materiaal. Hierdie proses maak voorsiening vir die vermenging en herverspreiding van mantelmateriaal, insluitend HSE's wat opgehoop is van groot botsings wat miljarde jare gelede plaasgevind het.

Om te verstaan ​​hoe edelmetale in die Aarde se mantel behou word, was 'n jarelange wetenskaplike vraag. Hierdie nuwe navorsing verskaf waardevolle insigte in die prosesse wat gelei het tot die oorvloed van hierdie metale in die mantel, wat lig werp op die aarde se geologiese geskiedenis.

Bron: ANI-nuusdiens