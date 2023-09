Golfstroom-verswakking bevestig deur nuwe studie

By

'n Nuwe studie het definitief bevestig dat die Golfstroom, 'n groot seestroom langs die Amerikaanse Ooskus en 'n deel van die Noord-Atlantiese Oseaan sirkulasie, oor die afgelope vier dekades met 4% verswak het. Die studie, getiteld "Stewige verswakking van die Golfstroom gedurende die afgelope vier dekades waargeneem in die Florida Straits" en gepubliseer in Geophysical Research Letters, verskaf die eerste afdoende bewys van hierdie betekenisvolle verandering in die seestroom.

Die Golfstroom speel 'n deurslaggewende rol in weer- en klimaatpatrone en 'n verswakking kan aansienlike implikasies hê. Dit affekteer streeksweer, klimaat en kustoestande, insluitend Europese oppervlak lugtemperatuur en neerslag, kus seevlak langs die Suidoostelike VSA, en Noord-Atlantiese orkaanaktiwiteit. Om hierdie veranderinge te verstaan ​​is belangrik vir die interpretasie van waargenome veranderinge en die voorspelling van toekomstige neigings in uiterste gebeurtenisse soos droogtes, vloede, hittegolwe en storms.

Alhoewel die studie nie die oorsaak van die Golfstroom se verswakking bepaal nie, sal toekomstige navorsing daarop gemik wees om die onderliggende faktore te identifiseer. Die skrywers stel voor dat klimaatsverandering of natuurlike variasies moontlike oorsake kan wees. Klimaatmodelle het soortgelyke verswakkingstendense aangedui, maar bykomende waarnemingsbewyse is nodig om die presiese oorsaak vas te stel.

Om die studie uit te voer, het navorsers Bayesiaanse modellering gebruik om data van drie onafhanklike bronne te ontleed: ondersese kabels, satelliethoogtemeting en in situ waarnemings. Deur hierdie datastelle te kombineer, kon die navorsers duidelike bewyse lewer van langtermynverandering in Golfstroomvervoer. Die studie beklemtoon die belangrikheid daarvan om verskeie onafhanklike bronne van data te oorweeg, soortgelyk aan hoe veelvuldige getuies in 'n hofsaal aangebied word, om 'n samehangende prentjie van die verswakkende neiging te bou.

Hierdie studie beklemtoon die behoefte aan voortgesette monitering en navorsing oor die Golfstroom om sy gedrag en potensiële impak op klimaat en weerpatrone beter te verstaan.

Bronne:

– “Robuuste verswakking van die Golfstroom gedurende die afgelope vier dekades waargeneem in die Florida Straat” gepubliseer in Geophysical Research Letters- CleanTechnica