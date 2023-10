Die ontbrekende oorgangsfossiele in die prekambrium: verdere bewyse teen Darwiniese evolusie

Die skielike verskyning van uiteenlopende dierefilums tydens die Kambriese Ontploffing het lank 'n uitdaging vir Darwinistiese evolusie gestel. Volgens hierdie teorie moes komplekse biologiese nuwighede met verloop van tyd geleidelik na vore gekom het, met talle tussenvorme. Geen oorgangsfossiele is egter gevind in die laat Prekambriese strata wat die Kambriese Ontploffing voorafgegaan het nie. Die Ediacaran-tydperk, wat die einde van die Prekambrium insluit, bevat wel komplekse makrofossiele, maar hul verhouding met die latere Kambriese dierefilums bly omstrede.

Charles Darwin self het dit erken as 'n ernstige beswaar teen sy teorie, en let op die gebrek aan rekords van die groot oertydperke wat die Kambriese stratum voorafgegaan het. Die mees algemene verklaring vir hierdie afwesigheid is die onvolledigheid van die fossielrekord, wat daarop dui dat die dier se voorouers moes bestaan ​​het, maar nie maklik bewaar kon word nie as gevolg van hul klein grootte en sagte liggame. Hierdie artefakhipotese is egter weerlê deur onlangse ontdekkings van Ediacaran-fossiellokaliteite wat die bewaring van klein, sagte liggaamsdiervoorlopers kon moontlik maak. In plaas daarvan het hierdie plekke net fossielalge en 'n paar problematiese organismes opgelewer.

'n Onlangse studie gepubliseer in Trends in Ecology and Evolution voeg verdere bewyse teen die artefakhipotese by. Paleontoloë onder leiding van Derek Briggs het die fossiliseringsprosesse en geologie van Prekambriese en Kambriese strata vergelyk en 'n volledige afwesigheid van diere in Prekambriese lae gevind wat geskik is vir bewaring. Hulle stel 'n sagte maksimum beperking op die oudheid van diere voor op 789 miljoen jaar gelede. Burgess Shale-tipe toestande, wat voorgestel is as die omgewing wat bevorderlik is vir vroeë dierebewaring, is nie geassosieer met fossielbiotas wat 789 miljoen jaar gelede of ouer dateer nie.

Die skrywers van die studie impliseer dat 'n Kriogeniese gaping in buitengewoon bewaarde biotas die skielike verskyning van diere later kan verklaar. Dit lyk egter of hierdie interpretasie teenstrydige bewyse oor die hoof sien, insluitend die afwesigheid van onkontroversiële metazoïese of bilateriese diere gedurende hierdie tyd. Boonop het ander studies die maksimum beperking geplaas vir die eerste diere op 'n selfs jonger ouderdom, nader aan die begin van die Kambrium.

Hierdie bevindinge daag die gradualistiese aannames van Darwinistiese evolusie uit en weerspreek die datering wat deur molekulêre klokstudies voorgestel word. Dit is belangrik vir evolusionêre bioloë om die beduidende verskille tussen die empiriese data en die kernvoorspellings van hul teorie te erken en aan te spreek.