Nuwe strategie verbeter selektiewe koolstofmonoksiedelektrolise na asetaat

Navorsers van die Dalian Instituut vir Chemiese Fisika (DICP) van die Chinese Akademie van Wetenskappe (CAS) het 'n nuwe strategie ontwikkel om die selektiwiteit van koolstofmonoksied (CO) elektrolise na asetaat te verbeter. Die span het metaal-organiese koppelvlakke gebou om gunstige reaksie-mikro-omgewings te skep, wat gelei het tot 'n aansienlike toename in die produksie van asetaat.

Alkaliese CO2 elektrolise het die potensiaal om multikoolstof (C2+) produkte soos asetaat en etileen te produseer, maar die doeltreffendheid daarvan in die benutting van CO2 is steeds beperk. Tandem elektrolise, wat vaste oksied of suur CO2 elektrolise kombineer met CO en alkaliese CO elektrolise in opeenvolgende stadiums, het hoër koolstofdoeltreffendheid getoon. Die selektiewe generering van 'n spesifieke C2+ produk bly egter 'n uitdaging in CO elektrolise.

In hierdie studie het die navorsers in-situ elektrochemiese rekonstruksie van molekulêre Cu-komplekse gebruik om Cu-organiese raakvlakke te konstrueer. Dit het hulle in staat gestel om die reaksie-mikro-omgewings rondom katalities aktiewe terreine in te stel. Die Cu-organiese raakvlakke het CO-adsorpsie verbeter, die energieversperring vir CC-koppeling verlaag en die vorming van asetaat vergemaklik.

Die resultate was indrukwekkend, aangesien hulle 'n asetaat Faradaic doeltreffendheid van 84.2% en 'n asetaat koolstof selektiwiteit van 92.1% by 'n stroomdigtheid van 500 mA cm-2 behaal het. Die maksimum asetaat gedeeltelike stroomdigtheid het 605 mA cm-2 bereik, met 'n asetaatopbrengs van 63.4%. Hierdie bevindinge demonstreer die potensiaal van metaal-organiese raakvlakke in die aanpassing van reaksie mikro-omgewings vir hoogs selektiewe produksie van spesifieke C2+ produkte deur CO elektrolise.

Die navorsing open nuwe moontlikhede vir die benutting van CO2 en die produksie van waardevolle chemikalieë deur doeltreffende elektroliseprosesse. Deur selektiwiteit en opbrengs te verbeter, dra hierdie strategie by tot die ontwikkeling van volhoubare en ekonomies lewensvatbare tegnologieë vir koolstofbenutting.

Bron: Chinese Akademie van Wetenskappe