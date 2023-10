SpaceX kondig nuwe Starlink Direct to Cell Service aan

SpaceX het 'n nuwe bladsy op sy Starlink-webwerf bekendgestel, wat sy komende seldiens bekendstel wat deur sy satellietnetwerk aangedryf word. Die 'Starlink Direct to Cell'-bladsy beloof gebruikers "naatlose toegang tot teks, stem en data vir LTE-fone regoor die wêreld." Die maatskappy beplan om teksvermoëns in 2024 uit te voer, gevolg deur stem- en datavermoëns in 2025. Daarbenewens kan ondersteuning vir die Internet van Dinge (IoT) ook teen 2025 beskikbaar wees.

Een noemenswaardige kenmerk van die direk-na-sel-stelsel is die verenigbaarheid daarvan met bestaande LTE-fone, wat geen hardeware, firmware of spesiale toepassings benodig nie. Die tegnologie sal 'n gevorderde eNodeB-modem gebruik wat as 'n selfoontoring in die ruimte optree. Dit sal netwerkintegrasie moontlik maak soortgelyk aan 'n standaard swerfvennoot.

PCMag berig dat Starlink se nuwe webblad voortbou op sy bestaande planne om diens langs die Amerikaanse vervoerder T-Mobile aan te bied. Regsgoedkeuring van die Amerikaanse Federale Kommunikasiekommissie (FCC) en samewerking met die Kanadese Radio-televisie- en Telekommunikasiekommissie (CRTC) sal egter nodig wees voordat SpaceX die diens formeel in albei lande kan bekendstel.

In Kanada het die telekommunikasieverskaffer Rogers reeds sy vennootskap met SpaceX aangekondig om toegang tot nooddienste, insluitend 911, in gebiede sonder tradisionele konnektiwiteit te verskaf. Die ontplooiing van hierdie vermoë deur Rogers word vir 2024 beraam, wat ooreenstem met die tydlyn wat op Starlink se webwerf aangedui word.

Met hierdie nuwe inisiatief beoog SpaceX om mee te ding met ander satellietseldiensverskaffers, soos Globalstar, wat Apple se Nood SOS via satelliet aandryf.

