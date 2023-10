SpaceX se Starlink Direct to Cell-diens om sellulêre verbinding via satelliet te verskaf

SpaceX het 'n nuwe webblad onthul wat sy komende "Starlink Direct to Cell"-diens bevorder, wat daarop gemik is om sellulêre konneksie aan bestaande LTE-fone te bied deur middel van satelliettegnologie. Die diens sal in fases ontplooi word, met SMS-dienste wat in 2024 bekendgestel word, gevolg deur stem- en datavermoëns in 2025. Daarbenewens sal die diens Internet of Things (IoT) toestelle ondersteun.

Volgens SpaceX se webwerf sal die "Direct to Cell"-diens moeiteloos toegang tot teks, stem en data verskaf sonder dat enige veranderinge aan hardeware, firmware of spesiale toepassings op bestaande LTE-fone vereis word. Ten spyte van potensieel stadiger snelhede van twee tot vier megabit per sekonde in vergelyking met terrestriële netwerke, lê die belangrikste voordeel van die diens in sy uitgebreide dekking. T-Mobile, die Amerikaanse vennoot van SpaceX, het in 'n persverklaring gesê dat die diens beskikbaar sal wees op verskeie plekke regoor die kontinentale VSA, Hawaii, dele van Alaska, Puerto Rico en territoriale waters, selfs buite die bereik van T-Mobile se netwerk.

Die gebruik van satellietverbindings vir slimfone het die afgelope paar jaar prominensie gekry. Apple het byvoorbeeld 'n nood-SOS-funksie op iPhone 14 en nuwer modelle bekendgestel, wat hulle in staat stel om beperkte boodskappe en ligginginligting via satelliet te stuur tydens noodsituasies. Boonop het AST SpaceMobile, 'n sellulêre satellietmaatskappy wat deur AT&T gerugsteun word, onlangs die mylpaal bereik om die eerste satellietoproep oor 5G vanaf 'n ongemodifiseerde slimfoon te maak.

Hierdie ontwikkelings in satellietverbinding bied verbeterde kommunikasie-opsies en wyer dekking vir slimfoongebruikers, veral in afgeleë gebiede of tydens noodgevalle. Soos SpaceX sy Starlink Direct to Cell-diens bevorder, hou dit belofte in vir die lewering van uitgebreide mobiele konneksie in die toekoms.

Definisies:

– LTE: Langtermyn-evolusie, 'n standaard vir draadlose kommunikasie van hoëspoeddata vir selfone en dataterminale.

– IoT: Internet of Things, 'n netwerk van onderling gekoppelde voorwerpe wat data kan versamel en uitruil.

