Nuwe tegnieke om atome te verstrengel lei tot meer akkurate metings

Navorsers by JILA, ’n gesamentlike instituut van die Nasionale Instituut vir Standaarde en Tegnologie (NIST) en die Universiteit van Colorado Boulder, het nuwe metodes ontwikkel om groot groepe atome te “verstrengel”. Hierdie deurbraak het die potensiaal om kwantumsensors, atoomhorlosies en toetse van fundamentele fisika te verander. Die navorsers het ook maniere gevind om hierdie groepe atome meer akkuraat te meet, selfs in lawaaierige omgewings.

Verstrengeling is 'n sleutelkonsep in metingswetenskap, aangesien dit toelaat dat atome as hoogs sensitiewe sensors gebruik word. Atome is egter inherent raserig omdat hulle kwantumvoorwerpe is. Deur verstrengeling kan navorsers hierdie geraas verminder en duideliker, meer seker metings verkry. Verder kan verstrengelde atome saamwerk, wat die aantal metingsherhalings wat benodig word verminder en tyd bespaar.

Een metode van verstrengeling staan ​​bekend as spin-knyp. Hierdie tegniek verminder die omvang van moontlike energietoestande waarin 'n atoom kan wees, wat die meting meer presies maak. Verstrengeling van atome wat ver uitmekaar is, is egter meer uitdagend as gevolg van die swakker interaksies tussen hulle. Om dit te oorkom, het die navorsers lasers gebruik om interaksies tussen kalsiumione te veroorsaak, wat die atome in staat stel om effektief met mekaar te kommunikeer. Die byvoeging van eksterne magnetiese velde het hierdie interaksies dinamies gemaak, wat verseker het dat al die atome in die skikking kon kommunikeer sonder om die boodskap te verloor.

Die resultaat van hierdie eksperiment was die skepping van verstrengelde atome in 'n spin-uitgedrukte toestand en uiteindelik in wat bekend staan ​​as 'n "kattoestand" - 'n spesiale soort superposisie waar atome gelyktydig in twee diametraal teenoorgestelde toestande is. Hierdie deurbraak open nuwe moontlikhede vir hoë-presisie metings en vooruitgang in verskeie velde van die wetenskap.

Hierdie bevindinge is in Nature gepubliseer, met samewerking van navorsers aan die Universiteit van Innsbruck in Oostenryk. Verstrengeling en spindruk is deurslaggewende tegnieke op die gebied van kwantummeting en het die potensiaal om vooruitgang in tegnologie en wetenskaplike begrip te bevorder.

Bronne:

– JILA (Nasionale Instituut vir Standaarde en Tegnologie)

- Universiteit van Colorado Boulder

– Universiteit van Innsbruck