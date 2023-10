'n Nuwe virtuele-realiteit-headset verbeter muiseksperimente in neurowetenskapnavorsing

'n Span navorsers het 'n virtuele-werklikheid (VR)-headset ontwikkel wat spesifiek vir muise ontwerp is, wat 'n meer meeslepende en natuurlike eksperimentele opstelling moontlik maak. Hierdie ontwikkeling kan ons begrip van die neurale weë wat by komplekse gedrag betrokke is, aansienlik verbeter.

Tradisioneel bestudeer neurowetenskaplikes die breinaktiwiteit van wakker muise deur 'n gedeelte van hul skedel met 'n deursigtige venster te vervang en dit onder 'n mikroskoop te plaas. Om navigasie-neurale netwerke waar te neem, word die muise op 'n trapmeul geplaas wat panoramiese uitstallings in die gesig staar. Hierdie skerms is egter vir mense ontwerp en het 'n baie hoër resolusie as wat deur muise opgespoor kan word. Daarbenewens kan die perifere breinopname-toerusting die diere se aandag van hul take aflei.

Die nuut ontwikkelde VR-headset, wat die navorsers MouseGoggles genoem het, lyk soos menslike VR-headsets in ontwerp. Dit bevat twee sirkelvormige skerms, lense en 'n rekenaarstelsel, alles verpak in 'n 3D-gedrukte houer. Om 'n virtuele omgewing te skep, is lae-definisie-skerms wat oorspronklik vir slimhorlosies ontwerp is, hergebruik. Die muise navigeer hierdie gesimuleerde ruimte deur op 'n roterende Styrofoam-bal te hardloop wat toegerus is met optiese sensors om spoed en rigting te meet.

Met behulp van mikroskopie het die span gevind dat die MouseGoggles 'n soortgelyke patroon van aktiwiteit in die visuele korteks as die tradisionele opstellings gegenereer het. Verder het elektrodes wat in die hippokampus ingeplant is, die aktivering van plekselle opgespoor wat ooreenstem met die hele virtuele roete, wat aandui dat die muise virtuele liggings herken het.

Om die doeltreffendheid van die MouseGoggles te toets, het die wetenskaplikes muise opgelei om 'n ruimtelike leertaak uit te voer. Die muise is beloon met soet drankies terwyl hulle sekere terreine verken het, en toe hulle die kringloop herhaal het, het hulle afwagting getoon deur op dieselfde plekke te lek. Dit dui daarop dat die muise virtuele liggings kon herken en onthou.

Die navorsers fokus daarop om die headset nog kleiner en ligter te maak vir eksperimente wat vrylopende muise behels. Die lae koste van samestelling, wat minder as $200 is deur gebruik te maak van maklik beskikbare materiaal, tesame met 'n aanlyn handleiding, maak die MouseGoggles 'n toeganklike hulpmiddel vir navorsers in die neurowetenskap gemeenskap.

Hierdie ontwikkeling kan lei tot meer doeltreffende eksperimente, aangesien muise meer natuurlik kan optree in virtuele omgewings, wat minder opleiding vereis en minder tyd spandeer in 'n kop-vaste opstelling. Met die vermoë om dieper insigte te kry in die neurale weë onderliggend aan komplekse gedrag, het hierdie nuwe VR-headset die potensiaal om wetenskaplike navorsing op die gebied van neurowetenskap te bevorder.

