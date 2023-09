Nuwe spesies plant-etende dinosourus ontdek op die eiland Wight

’n Nuwe spesie plantvretende dinosourus is op die Isle of Wight gevind, wat daarop dui dat Europa sy eie unieke familie van klein plantetende dinosourusse gehad het. Die fossieloorblyfsels behoort aan 'n dinosourus genaamd vectidromeus insularis, wat omtrent so groot soos 'n hoender was, maar waarskynlik baie groter sou geword het as dit volwassenheid bereik het. Dit is die tweede lid van die hipsilofodontfamilie wat op die eiland ontdek is.

Die hipsilophodonte was edele, tweevoetige herbivore wat ongeveer 125 miljoen jaar gelede bestaan ​​het. Hulle het saam met ander bekende dinosourusse soos tirannosourusse, spinosourusse en iguanodons gewoon. Die ontdekking van die vectidromeus is gemaak deur 'n samewerkingspoging tussen die universiteite van Portsmouth en Bath.

Dr. Nicholas Longrich, van die Milner Sentrum vir Evolusie aan die Universiteit van Bath, het die belangrikheid van die vonds beklemtoon en gesê: "Paleontoloë werk al meer as 'n eeu op die Isle of Wight, en hierdie fossiele het 'n belangrike rol gespeel. in die geskiedenis van gewerwelde paleontologie, maar ons maak steeds nuwe ontdekkings oor die dinosourus-fauna namate die see nuwe fossiele uit die kranse erodeer.”

Die vectidromeus is nou verwant aan 'n ander dinosourus genaamd hypsilophodon foxii, wat een van die eerste dinosourusse was wat beskryf is uit relatief volledige oorblyfsels gedurende die Victoriaanse era. Interessant genoeg is die hypsilophodon foxii deur wetenskaplike Thomas Henry Huxley gebruik as bewys van die verband tussen voëls en dinosourusse. Die vectidromeus, wat twee tot drie miljoen jaar jonger as die hipsilophodon kan wees, dra by tot die begrip van die diversiteit van hierdie dinosourusse.

Dr. Longrich merk ook op dat die ontdekking interessant is omdat hierdie dinosourusse nie nou verwant is aan dié wat in Noord-Amerika, Asië of die suidelike halfrond voorkom nie. Dit dui daarop dat daar baie isolasie was en verskillende soorte dinosourusse het op elke kontinent ontwikkel ná die opbreek van Pangea.

Professor Dave Martill van die Universiteit van Portsmouth, wat mede-outeur van die studie was, vind dit merkwaardig hoeveel nuwe dinosourusse die afgelope jare op die Isle of Wight ontdek is. Hy skryf dit toe aan die pogings van amateurversamelaars wat tot die veld bygedra het.

Hierdie ontdekking werp lig op die unieke dinosourus-fauna wat gedurende die Kryttydperk in Europa bestaan ​​het en dra by tot ons begrip van dinosourus-evolusie en kontinentale beweging.

Bronne:

– Krytnavorsing

- Universiteit van Bath

- Universiteit van Portsmouth