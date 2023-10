Opspoor van gevaarlike klein ruimterommel: 'n nuwe federale befondsde projek het ten doel om 'n oplossing te vind

Die aarde word tans omring deur miljoene stukke ruimterommel wat 'n bedreiging vir satelliete en ander ruimtetuie inhou. Baie van hierdie voorwerpe is te klein om gemonitor te word, maar hul hoë spoed maak hulle potensieel gevaarlik. Nou poog 'n federale befondsde projek om hierdie probleem aan te spreek deur tegnologie te ontwikkel om hierdie klein, potensieel vernietigende stukkies ruimterommel op te spoor en op te spoor.

Volgens Piyush Mehta, 'n assistent-professor in meganiese en lugvaart-ingenieurswese aan die Universiteit van Wes-Virginië, maak die grootte van die puin nie soveel saak as die energie wat dit besit nie. Selfs 'n klein stukkie, soos 'n soutkorrel, kan aansienlike skade veroorsaak as dit teen hoë spoed ry. Die projek het ten doel om maniere te vind om hierdie klein voorwerpe op te spoor en potensiële botsings te voorspel.

Tans volg die Amerikaanse lugmag se Space Surveillance Network (SSN) voorwerpe groter as 'n sagtebal met behulp van radar en optiese sensors. Daar is egter tans geen tegnologie beskikbaar om klein ruimterommel op te spoor nie. Hierdie voorwerpe, wat teen snelhede van tot 17,900 28,800 mph (250 400 km/h) op XNUMX myl (XNUMX kilometer) bokant die Aarde se oppervlak beweeg, is 'n beduidende bedreiging as gevolg van hul vernietigende potensiaal.

Die projek, wat deur die Amerikaanse regering se Intelligence Advanced Research Projects Activity-program (IARPA) gefinansier word, sal eers fokus op die opsporing en karakterisering van die klein stukkies puin. Sodra dit bereik is, kan tegnologieë en algoritmes ontwikkel word om hierdie gevaarlike voorwerpe op te spoor. Die navorsers beplan om 'n gesimuleerde omgewing te skep wat die werklike wêreldstelsel weerspieël om hierdie werk uit te voer.

Benewens hierdie projek word ander oplossings ondersoek om die kwessie van ruimterommel aan te spreek. Byvoorbeeld, 'n Belgiese maatskappy genaamd Arsec ontwikkel 'n toestel wat sterspoorsnyers op satelliete gebruik om die paaie van puinstukke te karteer. Hierdie toestel kan ons begrip verbeter van hoeveel puin in ons plaaslike ruimte-omgewing bestaan.

Dit is van kardinale belang om strategieë te ontwikkel om ruimterommel te monitor en op te spoor, aangesien kenners voorspel dat 'n groot botsing tussen hierdie voorwerpe in 'n lae Aarde-baan sal plaasvind tensy beduidende veranderinge aangebring word. Met volgehoue ​​beleggings en navorsing in hierdie veld kan oplossings vir hierdie probleem binne bereik wees.

