’n Nuwe aardewaarnemende satelliet het die eerste beelde vasgelê wat ongekende besonderhede verskaf oor hoe temperature op die planeet se oppervlak verander. Die satelliet, genaamd HOTSAT-1, is ontwikkel en bedryf deur SatVu, 'n Londen-gebaseerde maatskappy.

Die beelde wat deur HOTSAT-1 geneem is, toon temperatuurverskille in Las Vegas en Chicago met 'n resolusie van 33 voet (10 meter). Die satelliet se kamera is selfs in staat om kort videoreekse vas te vang. Een van die vrygestelde beelde bevat 'n termiese handtekening van 'n lokomotief wat op die hoofspoorlyn in Chicago ry.

Nog 'n stel beelde onthul die gedetailleerde termiese voetspoor van veldbrande in Kanada se Noordwes-gebiede. Die hoë resolusie wat deur HOTSAT-1 verskaf word, kan brandbestryders help om die vordering van brandfronte naby bevolkte gebiede te monitor.

HOTSAT-1 se beeldkwaliteit het die maatskappy se verwagtinge oortref, volgens Tobias Reinicke, die hoof tegniese beampte en medestigter van SatVu. Vorige termiese beeldsendings, soos NASA se Landsat en die Europese Sentinel-satelliete, het slegs data ingesamel teen growwe resolusies wat wissel van 100 tot 1,000 330 meter (3,300 tot 1 10 voet). HOTSAT-33 is die eerste kommersiële missie wat termiese data vaslê teen 'n resolusie onder XNUMX meter (XNUMX voet).

Die hoë-resolusie temperatuurverskille wat deur HOTSAT-1 waargeneem word, kan waardevolle insigte vir stadsbeplanners verskaf. Om te verstaan ​​hoe hitte uit geboue, pypleidings en fabrieke ontsnap, kan hulle help om meer energiedoeltreffende infrastruktuur te ontwerp om klimaatsverandering te versag.

Terwyl satelliete gewoonlik die Aarde se oppervlak in sigbare lig waarneem, bespeur HOTSAT-1 hitte (infrarooi lig) in die termiese spektrum. Om hitte uit die ruimte op te spoor is meer uitdagend as gevolg van die langer golflengte van die sein. HOTSAT-1 se stadige sluitertegnologie maak egter duideliker en gedetailleerde beelde moontlik.

HOTSAT-1 is in Junie in 'n wentelbaan gelanseer en volg 'n poolbaan wat dit in staat stel om beelde van elke plek op Aarde op ongeveer dieselfde tyd elke dag vas te vang. SatVu beplan om 'n tweede satelliet oor ongeveer 'n jaar te lanseer en beoog om 'n konstellasie van agt tot 10 satelliete te bou. Hierdie konstellasie sal wetenskaplikes, stadsbeplanners en ander gebruikers voorsien van gedetailleerde monitering van daaglikse temperatuurveranderinge op Aarde se oppervlak.

