Ontdekking van skouspelagtige fossielterrein in Argentinië bied nuwe insigte in die lewe van die laat Kryt

’n Nuut ontdekte fossielterrein in Argentinië verskaf waardevolle inligting oor lewe aan die einde van die Krytperiode, net voordat die nie-voël-dinosourusse uitgesterf het. Die terrein, bekend as die Cañadón Tomás-steengroef, is in die Patagonië-streek van suidelike Argentinië geleë.

Dinosourusse en ander gewerwelde diere uit die Kryttydperk is minder bekend in die Suidelike Halfrond in vergelyking met die Noordelike Halfrond, wat 'n gaping in ons begrip van biodiversiteit en evolusie skep. Paleontoloog Matthew Lamanna van die Carnegie Museum of Natural History verduidelik dat hulle veral daarin belangstel om te verstaan ​​hoe nie-voël-dinosourusse in die suidelike helfte van die wêreld by die Kryt-Paleogeen-grens gevaar het.

Die Cañadón Tomás-terrein is vroeg in 2020 ontdek tydens 'n paleontologiese impakstudie wat deur navorsers van die Museo de La Plata uitgevoer is. Die studie het dinosourusfossiele ontbloot, insluitend bene wat aan hadrosaurs behoort. Opgrawings op die terrein het sedertdien dosyne hadrosaur-bene aan die lig gebring, wat waardevolle insigte in hierdie plant-etende dinosourusse verskaf. Interessant genoeg blyk dit dat die fossiele aan individue van verskillende groottes behoort, wat moontlik 'n sosiale groep of selfs 'n trop verteenwoordig.

Benewens die hadrosaur-fossiele het die navorsingspan ook oorblyfsels van twee roofdinosourusse ontdek, wat waarskynlik aan die abelisaurid- en noasauridfamilies behoort. Hierdie ontdekkings verryk verder ons begrip van die diverse dinosourus-fauna wat in die Suidelike Halfrond bestaan ​​het.

Alhoewel die dinosourusfossiele ongetwyfeld opwindend is, is die span veral opgewonde oor die ontdekking van ander skaars en kleingewerwelde fossiele. 'n Werwel van 'n slang, waarskynlik 'n madtsoiid, is gevind, wat die eerste Kryt-slang merk wat in die Golfo San Jorge-kom ontdek is. Die boonste kakebeen wat tande bevat van 'n klein soogdier wat 'n reigitheriid genoem word, is ook opgegrawe, wat dit die eerste Kryt soogdier maak wat in die kom gevind is. Hierdie ontdekking is van kardinale belang vir die begrip van soogdierlewe aan die einde van die Kryt en die daaropvolgende uitbreiding van soogdiere na die uitsterwing van nie-voël-dinosourusse.

Alhoewel navorsing en opgrawings by die Cañadón Tomás-terrein nog in die voorlopige stadium is, dui die fossielontdekkings tot dusver daarop dat die terrein groot belofte inhou. Hierdie nuutgevonde rykdom van fossiele sal aansienlik bydra tot ons begrip van die biodiversiteit en paleobiogeografie van die Suidelike Halfrond gedurende die Laat Krytperiode.

