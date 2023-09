Die Universiteit van Arizona ontvang $30 miljoen-toekenning om topologiese akoestiek te bevorder

Die Universiteit van Arizona het 'n $30 miljoen-toekenning van die National Science Foundation (NSF) ontvang om die "New Frontiers of Sound Science and Technology Centre" te stig. Hierdie sentrum sal fokus op die veld van topologiese akoestiek, wat daarop gemik is om die eienskappe van klank te gebruik vir vooruitgang in rekenaar, telekommunikasie en sensing.

Topologiese akoestiek is 'n opkomende veld wat die konsep van Hilbert Space gebruik om die gedrag en eienskappe van klank te ontleed. Deur die punte in die ruimte waardeur klank beweeg as grafiekpunte op Hilbert Space voor te stel, kan navorsers die meetkunde van klank visualiseer deur amplitudevektore en meetkundige fasehoeke te gebruik. Hierdie benadering stel wetenskaplikes in staat om voorheen onsigbare eienskappe van klank te ontbloot.

Die vestiging van die NSF-klanksentrum sal aan navorsers die geleentheid bied om die potensiaal van topologiese akoestiek verder te verken. Deur 'n dieper begrip van die kenmerke van klank te verkry, kan hulle innoverende toepassings en tegnologieë ontwikkel wat verskeie industrieë kan rewolusie.

Professor Pierre Deymier, die direkteur en hoofondersoeker van die New Frontiers of Sound Science and Technology Centre, beklemtoon die belangrikheid van hierdie nuwe sentrum om die veld van akoestiek te bevorder. Met die befondsing wat deur die NSF verskaf word, kan die navorsing wat by die sentrum gedoen word bydra tot beduidende deurbrake in rekenaars, telekommunikasie en sensing.

Hierdie toekenning van die NSF dui op 'n aansienlike belegging in die studie van topologiese akoestiek en erken die potensiaal wat dit inhou vir toekomstige vooruitgang. Die vestiging van die New Frontiers of Sound Science and Technology Centre versterk die Universiteit van Arizona se toewyding om die grense van wetenskaplike navorsing en tegnologiese innovasie uit te brei.

Bronne:

– Nasionale Wetenskapstigting

- Universiteit van Arizona