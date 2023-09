'n Nuwe sikliese lipopeptied moduleer plantimmuniteit: insigte uit 'n navorsingstudie

’n Onlangse navorsingstudie wat deur Hai-Lei Wei se navorsingspan by die Chinese Akademie vir Landbouwetenskappe in China gedoen is, het nuwe insigte in die biosintese en modulasie van plantimmuniteit ontbloot. Die studie fokus op 'n nuwe sikliese lipopeptied genaamd medpeptien, wat deur Pseudomonas mediterranea geproduseer word.

Sikliese lipopeptiede (CLP's) is multifunksionele sekondêre metaboliete wat deur verskeie bakterieë geproduseer word en is geïdentifiseer as sleutelontlokkers van plantimmuniteit. Die meganismes onderliggend aan die interaksies tussen CLP's en plante het egter ontwykend gebly. Die studie sentreer rondom medpeptien, 'n 22-aminosuur CLP wat gesintetiseer word deur 'n nie-ribosomale peptied sintase (NRPS) geengroepering en gereguleer word deur 'n kworum-waarnemingstelsel.

Anders as ander CLP's, vertoon medpeptien nie antimikrobiese aktiwiteit nie. In plaas daarvan veroorsaak dit plantsel-dood-immuniteit en verleen weerstand teen bakteriële infeksie. Deur vergelykende transkriptoomanalise en virusgeïnduseerde geenstilte (VIGS), het die navorsingspan spesifieke immuunseinkandidate geïdentifiseer wat betrokke is by die persepsie van medpeptien in Nicotiana benthamiana, 'n modelplantspesie.

Die studie beklemtoon die kritieke rol van 'n selwandleusienryke herhaalde ekstensienproteïen (NbLRX3) en 'n reseptoragtige proteïenkinase (NbRLK25) in die bemiddeling van medpeptien-geaktiveerde seldood en weerstand teen patogeeninfeksie. Deur hierdie proteïene stil te maak, het die immuunrespons gekompromitteer, wat hul belangrikheid in die verdedigingsmeganismes wat deur medpeptien veroorsaak word, beklemtoon.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte in die nie-kanoniese meganismes van CLP-waarneming en hul impak op plantimmuniteit. Die identifikasie van medpeptien en sy unieke werkingswyse maak weë oop vir die ontwikkeling van innoverende biotegnologiese toepassings wat daarop gemik is om plantsiektebeskerming en gewasproduktiwiteit te verbeter.

Om die ingewikkelde interaksies tussen CLP's en plante te verstaan, bied nuwe moontlikhede vir die ontwikkeling van effektiewe strategieë om plantsiekteweerstand te verbeter. Hierdie ontdekkings het beduidende implikasies vir die landbou en kan lei tot die ontwikkeling van volhoubare en omgewingsvriendelike siektebeheermetodes. Die benutting van die krag van medpeptien en ander CLP's kan plantbeskermingstrategieë 'n rewolusie veroorsaak, die afhanklikheid van tradisionele chemiese plaagdoders verminder en gesonder, veerkragtiger gewasse bevorder.

Bron: Ingenieurswese