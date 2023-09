Ongekende hitte wat voorspel word om massa-uitsterwing in 250 miljoen jaar te veroorsaak

’n Studie wat deur die Universiteit van Bristol gedoen is, het aan die lig gebring dat ongekende hitte na verwagting tot die volgende massa-uitwissing oor ongeveer 250 miljoen jaar sal lei. Die navorsing, gepubliseer in Nature Geoscience, het superrekenaarklimaatmodelle gebruik om simulasies van die toekoms te skep. Hierdie simulasies dui daarop dat klimaatuiterstes aansienlik sal verskerp namate die vastelande saamsmelt om 'n enkele superkontinent te vorm, wat 'n warm, droë en onbewoonbare wêreld tot gevolg het.

Die studie dui daarop dat namate die son helderder word, meer energie uitstraal en die aarde warm word, temperature sal aanhou styg. Daarbenewens sal die proses van superkontinentvorming lei tot meer gereelde vulkaniese uitbarstings, wat groot hoeveelhede koolstofdioksied in die atmosfeer vrystel en die planeet verder verhit.

Soogdiere, insluitend mense, het histories oorleef deur aan te pas by uiterste weer. Alhoewel soogdiere ontwikkel het om kouer temperature te weerstaan, het hul verdraagsaamheid vir oormatige hitte egter relatief konstant gebly. Daarom sal langdurige blootstelling aan uiterste hitte onoorleefbaar wees.

Hoofskrywer Dr. Alexander Farnsworth het verduidelik dat die vorming van die superkontinent 'n "drievoudige whammy" van verhoogde hitte sou skep as gevolg van die kontinentale effek, 'n warmer son en hoër vlakke van CO2 in die atmosfeer. Hy het gesê dat hierdie faktore sal lei tot 'n vyandige omgewing wat nie voedsel en waterbronne vir soogdiere het nie. Die geprojekteerde temperature van 40 tot 50 grade Celsius, tesame met hoë humiditeit, sou dit onmoontlik maak vir soogdiere om hul liggame deur sweet af te koel, wat tot hul dood lei.

Alhoewel mens-geïnduseerde klimaatsverandering na verwagting steeds hittestres en sterftes in sommige streke sal veroorsaak, dui die navorsing daarop dat die planeet bewoonbaar sal bly totdat die superkontinent oor 250 miljoen jaar vorm. Sodra die superkontinent egter gevorm is, sal slegs 8% tot 16% van die land vir soogdiere bewoonbaar wees.

Mede-outeur Dr. Eunice Lo het die belangrikheid beklemtoon om die huidige klimaatkrisis wat deur menslike uitstoot veroorsaak word, aan te spreek. Sy het aangedring op die behoefte aan netto-nul-emissies om die uiterste hitte wat reeds nadelig is vir menslike gesondheid te versag.

Die studie het klimaatmodelle gebruik om toekomstige temperatuurneigings te simuleer, met inagneming van faktore soos wind, reën en humiditeit. Hierdie modelle is toegepas om die klimaat van die toekomstige superkontinent, bekend as Pangea Ultima, te voorspel, met behulp van data oor tektoniese plaatbeweging, oseaanchemie en biologie.

Die berekeninge vir toekomstige CO2-vlakke is gelei deur professor Benjamin Mills aan die Universiteit van Leeds. Die studie skat dat CO2-vlakke in miljoene jare van die huidige 400 dele per miljoen (dpm) tot meer as 600 dpm kan styg. Professor Mills beklemtoon die belangrikheid daarvan om fossielbrandstofvrystellings te verminder om te verhoed dat CO2-vlakke vroeër hierdie hoë vlakke bereik.

Die studie kom tot die gevolgtrekking dat terwyl die Aarde oor 250 miljoen jaar steeds binne die bewoonbare sone sal wees, die vorming van 'n superkontinent met verhoogde CO2-vlakke die grootste deel van die wêreld onbewoonbaar sal maak vir soogdiere. Die bevindinge werp ook lig op die belangrikheid daarvan om tektoniek en kontinentale uitlegte in ag te neem wanneer eksoplanete buite ons sonnestelsel bestudeer word.

