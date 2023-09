Nuwe studie onthul insig in moederlike oorerwing van mitochondriale DNA

’n Onlangse studie wat in die joernaal Nature Genetics gepubliseer is, werp lig op die grondgesteente-wetenskaplike beginsel dat mitochondriale DNS (mtDNA) uitsluitlik deur die moeder oorgedra word. Voorheen is geglo dat vaderlike mtDNA uitgeskakel is na bevrugting, maar hierdie studie het bevind dat volwasse sperm nie ongeskonde mtDNS het nie.

Navorsers van Oregon Health & Science University en ander instellings het ontdek dat hoewel spermselle wel 'n klein aantal mitochondria dra, hulle nie mtDNA bevat nie. Die sperm het ook 'n gebrek aan 'n proteïen wat noodsaaklik was vir mtDNA-onderhoud, bekend as mitochondriale transkripsiefaktor A (TFAM).

Die rede waarom sperms nie toegelaat word om mtDNA by te dra nie, bly onduidelik, maar een teorie is dat sperm 'n aansienlike hoeveelheid mitochondriale energie tydens bevrugting gebruik, wat kan lei tot die ophoping van mutasies in mtDNA. Daarenteen verkry ontwikkelende eiers bekend as oösiete hoofsaaklik energie van omliggende selle, en behou dus relatief ongerepte mtDNA.

Die studie beklemtoon die belangrikheid van moederlike mtDNS-bydrae om 'n evolusionêre voordeel te verleen deur die risiko van mtDNS-mutasies wat siektes by nageslag veroorsaak, te beperk. Mutasies in mtDNA kan lei tot potensieel dodelike afwykings in organe met hoë-energie-eise.

Om die oordrag van bekende mtDNA-afwykings aan te spreek, het die studie se ooreenstemmende skrywer, Shoukhrat Mitalipov, 'n baanbreker met 'n metode genaamd mitochondriale vervangingsterapie. Hierdie tegniek vervang mutante mtDNS met gesonde mtDNS van skenker-eiers deur in vitro-bevrugting.

Terwyl kliniese proewe wat hierdie prosedure gebruik, in die Verenigde State beperk is, word dit oorsee uitgevoer om siektes te voorkom en onvrugbaarheid te behandel.

Die navorsers glo dat die begrip van die rol van TFAM tydens spermrypwording en bevrugting die sleutel kan inhou tot die behandeling van sekere onvrugbaarheidsversteurings en die verbetering van die doeltreffendheid van geassisteerde voortplantingstegnologieë.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die meganisme van moederlike oorerwing van mtDNA en die implikasies daarvan vir menslike vrugbaarheid en kiemselterapie.

Bron:

Lee, W., et al. (2023) Molekulêre basis vir moederlike oorerwing van menslike mitochondriale DNA. Natuur Genetika. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.