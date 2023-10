Wetenskaplikes ontdek nuwe besonderhede oor die geskiedenis van goud

By

Navorsers van die Yale Universiteit en die Suidwes Navorsingsinstituut (SwRI) het 'n onverwagte ontdekking gemaak wat lig werp op die geskiedenis van goud en ander edelmetale. Hulle het 'n nuwe hipotese voorgestel oor die lewering van hoogs siderofiele elemente (HSE's), soos goud en platinum, na vlak sakke in die Aarde se mantel.

Volgens die konvensionele teorie is hierdie edelmetale tydens die vroeë vorming van die Aarde afgelewer toe dit teen maangrootte liggame gebots het en materiaalafsettings agtergelaat het. Hierdie absorpsieproses het egter 'n raaisel gebly, want volgens hierdie teorie moes die edelmetale nie naby die aarde se oppervlak versamel het nie.

Die nuwe hipotese sentreer rondom 'n dun deel van die mantel wat bekend staan ​​as die "verbygaande" sone. In hierdie streek smelt die vlak deel van die mantel terwyl die dieper deel solied bly. Die wetenskaplikes het ontdek dat hierdie verbygaande sone dinamiese eienskappe het wat vallende metaalkomponente doeltreffend vasvang en dit stadig aan die res van die mantel aflewer.

Die navorsers glo dat hierdie afleweringsproses aan die gang is en dat oorblyfsels van die verbygaande sone waargeneem kan word as geofisiese anomalieë diep in die mantel. Hierdie teorie word ondersteun deur die feit dat die verbygaande streek byna altyd vorm wanneer 'n groot impakor die vroeë Aarde tref.

Die studie van die dinamika van die verbygaande mantelgebied het aan die lig gebring dat dit in 'n bondige tyd, ongeveer 'n dag, plaasvind, maar die invloed daarvan op die Aarde se evolusie het miljarde jare geduur.

Hierdie ontdekking bied nie net 'n potensiële oplossing vir die raaisel van hoe edelmetale in vlak sakke in die mantel beland het nie, maar dit bied ook insigte in die ontstaan ​​van wêrelde buite ons eie.

Oor die algemeen daag hierdie navorsing konvensionele wysheid uit en beklemtoon die komplekse prosesse betrokke by die ontstaan ​​van die Aarde en ander hemelliggame.

Bron: Yale Universiteit en Suidwes Navorsingsinstituut (SwRI)