Ontdekking in Wes-Australië kan lei tot nuwe deposito's van pienk diamante

Navorsers wat die Argyle-diamantafsetting in Wes-Australië bestudeer, het 'n beduidende ontdekking gemaak wat nuwe afsettings van hoogs gesogte pienk diamante kan ontbloot, volgens 'n studie wat in die vaktydskrif Nature Communications gepubliseer is. Die Argyle-diamantmyn, wat nou gesluit is, was die bron van 90% van die wêreld se gekleurde edelstene. Pienk diamante van die hoogste gehalte kan tienmiljoene dollars haal.

Deur lasers te gebruik om minerale en gesteentes te ontleed wat uit die Argyle-afsetting onttrek is, het die navorsers gevind dat die plek waar die pienk diamante gevorm is, geassosieer word met die opbreek van 'n antieke superkontinent genaamd Nuna, wat ongeveer 1.3 miljard jaar gelede plaasgevind het. Die gebied waar die myn geleë is, het gestrek tydens hierdie opbreek ervaar, wat gapings in die aardkors geskep het wat magma toegelaat het om na die oppervlak te reis, wat die pienk diamante saamgebring het.

Tradisioneel word diamantafsettings binne vulkaniese gesteentes in die middel van antieke vastelande gevind. Vir diamante om pienk of rooi kleur te vertoon, moet hulle egter intense kragte ondergaan van botsende tektoniese plate, wat hul kristalstrukture verander. Die botsing van Wes-Australië en Noord-Australië sowat 1.8 miljard jaar gelede het gelei tot die transformasie van kleurlose diamante in pienk diamante diep onder die aardkors.

Die navorsingspan het ontdek dat die Argyle-afsettings 1.3 miljard jaar oud is, wat aandui dat dit tydens die opbreek van die superkontinent Nuna gevorm het. Die studie dui daarop dat die verbindings van antieke vastelande, wat tydens die opbreek van superkontinente gevorm is, 'n deurslaggewende rol kan speel in die vorming van pienk diamantafsettings. Hierdie bevinding kan verkenningspogings lei in die soektog na nuwe pienk diamantdraende vulkane, wat moontlik lei tot die ontdekking van soortgelyke afsettings in Australië en ander wêrelddele.

Om op te som, navorsers wat Wes-Australië se Argyle-diamantafsetting bestudeer, het die geologiese toestande geïdentifiseer wat nodig is vir die vorming van pienk diamante. Die opbreek van die antieke superkontinent Nuna het gapings in die aardkors geskep, wat magma in staat gestel het om pienk diamante na die oppervlak te dra. Die ontdekking dui daarop dat die verbindings van antieke vastelande die sleutel kan hou om nuwe pienk diamantafsettings te vind.