Pink Diamond Discovery bied insig in die vormingsproses

Navorsers wat Wes-Australië se Argyle-diamantafsetting bestudeer het, het nuwe insigte gekry oor die vorming van pienk diamante en ander kleurvariëteite, volgens 'n studie wat in die vaktydskrif Nature Communications gepubliseer is. Die Argyle-myn, wat verantwoordelik is vir 90% van die wêreld se pienk diamante, is nou gesluit, wat hierdie juwele selfs meer skaars en waardevol maak. Gepoleerde pienk diamante van die hoogste gehalte kan pryse in die tienmiljoene dollars behaal.

Die studie het gefokus op die begrip van die geologiese toestande wat nodig is vir die vorming van pienk diamante. Deur monsters van die Argyle-myn te ontleed, kon wetenskaplikes die spesifieke toestande identifiseer wat nodig is vir hierdie seldsame edelstene om te ontwikkel. Hierdie kennis kan moontlik lei tot die ontdekking van nuwe afsettings van pienk diamante in ander gebiede.

Pienk diamante word gevorm onder uiterste druk en hoë temperature diep binne die Aarde se mantel. Hulle is saamgestel uit suiwer koolstof, net soos wit diamante, maar hul unieke kleur kom van die teenwoordigheid van 'n seldsame atoomstruktuur wat groen lig absorbeer. Die presiese proses van hoe pienk diamante hul kleur kry, is steeds grootliks 'n raaisel, maar hierdie onlangse navorsing bring wetenskaplikes nader daaraan om die raaisel te ontrafel.

Die Argyle-myn, met sy groot reserwes van pienk diamante, is vir etlike dekades 'n beduidende bron van hierdie waardevolle edelstene. Die sluiting daarvan in November 2020 was die einde van 'n era vir die diamantbedryf, wat die wenslikheid en waarde van bestaande pienk diamante verhoog het.

Terwyl die studie belangrike insigte bied in die vormingsproses van pienk diamante, is verdere navorsing nodig om die voorwaardes wat nodig is vir hul skepping ten volle te verstaan. Nietemin bring hierdie ontdekking nuwe hoop vir die toekomstige ontdekking van pienk diamantafsettings elders in die wêreld.

Bronne:

– “Pienk diamante: Navorsers ontbloot geologiese resep agter die wêreld se skaarsste en waardevolste juwele” – CNN

– Studie: “Pink Diamonds: Insights into their Origin from a Trace Element Signature for the Argyle Diamond Deposit, Western Australia” – Nature Communications