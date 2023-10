'n Nuwe studie onthul Rocks se rol in CO2-vrystellings

'n Nuwe studie wat deur die Universiteit van Oxford gedoen is, daag die heersende oortuiging uit dat natuurlike rotsverwering as 'n opvangbak vir koolstofdioksied (CO2) optree. In plaas daarvan dui die navorsing daarop dat rotsverwering ook 'n beduidende bron van CO2-emissies kan wees, wat met dié van vulkane meeding. Die bevindinge, gepubliseer in die joernaal Nature, het belangrike implikasies vir klimaatsveranderingmodellering.

Rotse stoor 'n groot hoeveelheid koolstof van antieke plant- en dierereste, wat dit 'n deurslaggewende komponent van die Aarde se koolstofsiklus maak. Tydens chemiese verwering absorbeer sekere minerale in gesteentes CO2 wanneer dit aan reënwater se swak suur blootgestel word. Hierdie proses help om die voortdurende CO2-vrystellings van vulkane te balanseer, wat bydra tot die Aarde se natuurlike koolstofsiklus en die bewoonbare oppervlaktoestande handhaaf.

Hierdie nuwe studie onthul egter dat daar ook 'n vrystelling van CO2 uit rotse in die atmosfeer is, gelykstaande aan die CO2-vrystellings van vulkane wêreldwyd. Hierdie bykomende proses is nie tans ingesluit in die meeste modelle van die natuurlike koolstofsiklus nie. Die vrystelling vind plaas wanneer rotse wat op antieke seebodems gevorm is, wat organiese koolstof van begrawe plante en diere bevat, na die Aarde se oppervlak gestoot word, soos tydens bergvorming. Suurstof in die lug en water reageer met die organiese koolstof, wat lei tot die vrystelling van CO2. Dit betwis die algemene aanname dat verweringsgesteentes 'n CO2-sink is.

Die meting van die vrystelling van CO2 deur verwering van organiese koolstof in rotse was uitdagend. In hierdie studie het die navorsers 'n spoorelement genaamd renium gebruik, wat in water vrygestel word wanneer rots-organiese koolstof met suurstof reageer. Deur rivierwater te monster en reniumvlakke te meet, kon hulle CO2-vrystelling kwantifiseer. Die verkryging van 'n globale skatting sal egter 'n groot uitdaging wees.

Om hul bevindinge op te skaal, het die navorsers die hoeveelheid organiese koolstof wat in rotse naby die oppervlak teenwoordig is, bepaal en gebiede geïdentifiseer waar vinnige blootstelling plaasvind as gevolg van erosie in bergagtige streke. Hulle het 'n superrekenaar gebruik om die komplekse interaksies van fisiese, chemiese en hidrologiese prosesse te simuleer.

Die resultate onthul baie groot gebiede waar verweringsgesteentes optree as 'n bron van CO2-vrystellings, wat ons begrip van die koolstofsiklus uitdaag. Brandpunte van CO2-vrystelling is gevind in bergreekse met hoë opheffingskoerse, soos die oostelike Himalajas, die Rotsgebergte en die Andes. Die navorsers skat dat die wêreldwye CO2-vrystelling van verweerde rots-organiese koolstof ongeveer 68 megaton per jaar is.

Hierdie studie bied waardevolle insigte in die ingewikkelde dinamika van die Aarde se koolstofsiklus en beklemtoon die behoefte aan meer omvattende modelle wat verantwoordelik is vir die CO2-emissies van rotse. Deur ons begrip van CO2-bronne en -putte te verfyn, kan ons klimaatsveranderingvoorspellings verbeter en effektiewe versagtingstrategieë ontwikkel.

