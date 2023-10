Superbolts: Ontrafel die raaisels agter die natuur se kragtigste weerlig

’n Baanbrekende studie wat deur navorsers van die Hebreeuse Universiteit van Jerusalem en die Universiteit van Washington gedoen is, het lig gewerp op die enigmatiese verskynsel van superboute. Hierdie skaars en verstommend kragtige weerligstaking, wat minder as 1 persent van alle weerliggebeure uitmaak, kan soveel as 'n duisend keer meer energie ontketen as gereelde aanvalle.

Die studie, wat weerligstakingdata insluit wat tussen 2010 en 2018 van die wêreldwye World Wide Lightning Location Network ingesamel is, het 'n deurslaggewende faktor ontbloot wat bydra tot die voorkoms van superboute. Die bevindinge toon dat die nabyheid van 'n stormwolk se elektriese laaisone aan die oppervlak van die land of see die waarskynlikheid van superboute verhoog.

Wetenskaplikes het voorheen opgemerk dat streke soos die Noordoos-Atlantiese Oseaan, die Middellandse See en die Altiplano-plato in Peru en Bolivia 'n hoër frekwensie van superstraalweerlig het. Hierdie gebiede word gekenmerk deur kort afstande tussen die laaisone en koue seewater of hoë bergoppervlaktes.

Die verduideliking lê in die feit dat die laaisone, waar elektrifisering plaasvind, bo die 0 °C (32 °F) lugtemperatuurvlak geskep word. Die koue lug bokant die see bring hierdie vlak nader aan die oppervlak, terwyl hoër hoogte berge die lug laat styg, wat lei tot afkoeling en 'n nabyheid van die 0 °C vlak aan die oppervlak. Die korter afstand tussen die laaisone en die oppervlak van die land of see verminder elektriese weerstand, wat lei tot hoër stroom en meer intense weerligstrale.

Deur gebruik te maak van verskeie dataparameters, insluitend land- en wateroppervlakhoogte, laaisonehoogte, wolktemperatuur op verskillende vlakke en aërosolkonsentrasies in die wolke, het die navorsers 'n globale kaart saamgestel wat die verband tussen hierdie faktore en weerligsterkte beklemtoon. Verbasend genoeg het hulle geen korrelasie gevind tussen superstraalweerlig en aërosolmengsels, soos woestynstof nie, wat vorige studies weerspreek.

Om die meganika van superboute te verstaan, is nie net noodsaaklik om hul voorkoms te voorspel en potensiële skade aan strukture en vaartuie te verminder nie, maar ook om die impak van klimaatsverandering te begryp. Verdere navorsing is nodig om te bepaal of 'n verwarmende planeet 'n toename of afname in superstraalweerlig tot gevolg sal hê en hoe temperatuur- en vogveranderinge hierdie gebeure sal beïnvloed. Die span beplan ook om ander faktore te ondersoek wat tot superboutvorming kan bydra, soos variasies in die sonsiklus of die aarde se magnetiese veld.

Hierdie studie is 'n belangrike stap vorentoe in die ontrafeling van die raaisels rondom superboute, wat wetenskaplikes 'n groot deurbraak bied en 'n duideliker beeld van hul voorkoms. Alhoewel daar baie meer is om te verken, dien hierdie bevindings as 'n belangrike stuk van die legkaart, wat verdere ondersoeke motiveer om ons begrip van hierdie buitengewone natuurverskynsels uit te brei.

Bron: Die navorsing is gepubliseer in die Journal of Geophysical Research Atmospheres.