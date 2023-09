Verken outokatalistiese siklusse: om die oorsprong van die lewe te verstaan

Outokatalise speel 'n deurslaggewende rol in die replikasie en volhoubaarheid van lewe. 'n Span wetenskaplikes van die Universiteit van Wisconsin-Madison het 'n studie onderneem om die fundamentele beginsels onderliggend aan outokatalise en die potensiële implikasies daarvan vir die soeke na lewe buite die Aarde te verstaan.

Outokatalise verwys na 'n chemiese reaksie waar die produk van die reaksie as 'n katalisator vir dieselfde reaksie optree. Met ander woorde, die reaksie is selfonderhoudend en selfbevorderend. Die navorsers het spesifiek gefokus op 'n klas outokatalitiese siklusse genaamd Comproportionation-based Autocatalytic Cycles (CompACs).

Die navorsers definieer eerstens die konsep van komproportionasie in CompAC's. Vergelyking behels die reaksie tussen 'n geoksideerde vorm van 'n element of verbinding, aangedui as MHi, en 'n gereduseerde vorm, aangedui as MLo, wat lei tot die vorming van twee intermediêre toestand MMed en die gepaardgaande afvalprodukte, aangedui as XComp,M. Die stoïgiometrie van hierdie reaksie kan verskil, en in sommige gevalle kan addisionele voedselspesies ook betrokke wees.

Die span ondersoek dan twee hulpprosesse wat in CompACs kan voorkom: oksidatiewe en reduktiewe hulpprosesse. Die oksidatiewe proses gebruik 'n oksidant om MMed na MHi om te skakel, wat lei tot die vorming van 'n oksidatiewe CompAC. Aan die ander kant behels die reduktiewe proses 'n reduktant wat MMed tot MLo verminder, wat 'n reduktiewe CompAC vorm.

Om hierdie siklusse beter te verstaan, het die navorsers verskillende komponente kleurgekodeer. Die outokatalisators, wat 'n deurslaggewende rol in die siklusse speel, is onderstreep. Die intermediêre toestand M'e word in pers, rooi en goud uitgelig om hul mees geoksideerde, intermediêre en mees gereduseerde toestande onderskeidelik voor te stel. Die oksidant en reduktant, betrokke by die hulpprosesse, word onderskeidelik in blou en groen uitgelig.

Om die beginsels van outokatalitiese siklusse te verstaan, werp nie net lig op die kompleksiteit van lewe op Aarde nie, maar verskaf ook waardevolle insigte in die potensiële toestande wat nodig is vir lewe om elders in die heelal na vore te kom. Deur die mees waarskynlike toestande vir outokatalise te identifiseer, kan wetenskaplikes hul soeke na lewe fokus op planete wat soortgelyke eienskappe en potensiaal vir selfonderhoudende chemiese reaksies vertoon.

Hierdie navorsing dra by tot die voortdurende verkenning van die oorsprong van lewe en die moontlikheid om buiteaardse lewensvorme te vind. Deur ons kennis van die fundamentele beginsels onderliggend aan die replikasie en volhoubaarheid van die lewe uit te brei, kom ons 'n stap nader aan die ontrafeling van die geheimenisse van die heelal.

Bronne:

– Universiteit van Wisconsin-Madison