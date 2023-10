Nuwe Kookboek van Chemiese Resepte Gids Soek vir Buiteaardse Lewe

By

Wetenskaplikes het ’n omvattende lys van chemiese resepte saamgestel wat die potensiaal het om lewe te vorm, wat die soeke na lewe op verre eksoplanete kan lei. Hierdie resepte behels kombinasies van molekules van regoor die periodieke tabel en genereer selfreproduserende patrone van reaksies bekend as outokatalistiese reaksies.

Outokatalistiese reaksies moedig die herhaalde voorkoms van dieselfde reaksie aan en word as noodsaaklik beskou om lewe te onderhou. Die navorsers het 270 kombinasies van molekules geïdentifiseer wat die potensiaal het vir volgehoue ​​outokatalise. Hierdie resepte kan wetenskaplikes help om die toestande wat in verre eksoplanete waargeneem word, te simuleer en die potensiaal vir lewe te ondersoek.

Alhoewel dit dalk nooit moontlik sal wees om definitief te weet hoe lewe op Aarde ontstaan ​​het nie, glo die navorsers dat hulle in die eerste plek die dinamika van die handhawing van lewe kan verstaan ​​deur planetêre toestande in 'n proefbuis te herskep. Deur die nuut gepubliseerde lys resepte te gebruik, kan wetenskaplikes die potensiaal vir lewe op eksoplanete ondersoek deur die toestande wat in hierdie verre wêrelde waargeneem word, te simuleer.

Die navorsing het ook implikasies vir die uitfiltrering van eksoplanete waar lewe dalk nie bestaan ​​nie. Deur die tipe chemiese reaksies wat in 'n abiotiese of prebiotiese omgewing plaasvind te verstaan, kan wetenskaplikes makliker vals-positiewe biohandtekeninge identifiseer. Hierdie kennis sal help om die soektog na bewoonbare eksoplanete te beperk en pogings te fokus op diegene met die grootste potensiaal om lewe te huisves.

Oor die algemeen bied hierdie omvattende kookboek van chemiese resepte waardevolle insigte in die potensiële biochemie wat buite die aarde kan bestaan. Dit open nuwe weë vir die verkenning van lewe in die heelal en verbeter ons begrip van die voorwaardes wat nodig is vir lewe om na vore te kom.

Bronne:

– Betül Kaçar, et al. (2021). Outokatalistiese vergelykingsreaksies as 'n waarskynlike roete na biotiese kompleksiteit. Tydskrif van die American Chemical Society.

- Beeldkrediet: NASA