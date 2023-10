Ontsluit die potensiaal van 2D-materiaal vir rekenaargeheue

Die bekende wet van Moore, wat bepaal dat die aantal transistors in 'n geïntegreerde stroombaan elke twee jaar verdubbel, was die dryfkrag agter die vooruitgang van tegnologie. Die bedryf bereik egter nou die fisiese beperkings om rekenaarskyfies kleiner te maak. Navorsers by South Dakota Mines ondersoek nou die potensiaal van tweedimensionele (2D) materiaal om rekenaargeheue te revolusioneer.

2D-materiale, soos grafeen, is ongelooflik dun, dikwels net 'n paar atome dik. South Dakota Mines, met sy kundigheid in kwantuminligting en wetenskap, doen baanbrekende navorsing oor spesiale tipes 2D-materiaal. Hierdie materiale het unieke strukturele en elektriese eienskappe wat as klein skakelaars of rekenaargeheuetoestelle kan optree, wat huidige tegnologieë oortref in terme van energiedoeltreffendheid en veelsydigheid.

Die projek, ondersteun deur 'n $800,000-toekenning van die Nasionale Wetenskapstigting, het ten doel om ferro-elektries-gebaseerde herinneringe te ontwikkel deur 2D-materiaal te gebruik. Ferroelektries-gebaseerde geheues bied vinniger lees/skryf spoed, hoër uithouvermoë en laer kragverbruik in vergelyking met konvensionele geheue toestelle. Die implementering van hierdie tegnologie in die 2D-wêreld sou kostedoeltreffend wees en bergingsdigtheidsbeperkings oorkom.

Benewens die navorsing het die projek 'n sterk fokus op onderwys en uitreik. Voorgraadse en nagraadse studente is by die projek betrokke, en geleenthede word gebied vir K-12-studente en onderwysers om oor nanotegnologie te leer. Die doel is om die volgende generasie wetenskaplikes en ingenieurs in die veld van Quantum Information Science and Engineering (QISE) te inspireer en op te voed.

South Dakota Mines werk saam met die Universiteit van Nebraska-Lincoln aan navorsing oor nuwe vorme van rekenaargeheue, met 'n besondere klem op kwantumrekenaars. Hierdie befondsing, tesame met deelname aan die MonArk Quantum Foundry, sal nie net kuberveiligheid bevorder en verbeter nie, maar ook potensiaal skep vir nuwe besighede en hoëtegnologie-werksgeleenthede in Suid-Dakota.

Die projek word ondersteun deur die Nasionale Wetenskapstigting se Kantoor vir Geïntegreerde Aktiwiteite (OD/OIA), die Gevestigde Program om Mededingende Navorsing (EPSCoR) en die Tegnologiegrense-program (TIP/TF) te stimuleer.

