'n Nuwe perspektief op hiërargiese samestelling van achirale gekonjugeerde polimere

Navorsers van die Universiteit van Illinois Urbana-Champaign en Purdue Universiteit het onlangs 'n tegniese artikel gepubliseer met die titel "Subtle Molecular Changes Largely Modulate Chiral Helical Assemblies of Achiral Conjugated Polimers by Tuning Solution-State Aggregation." In hierdie studie ondersoek die wetenskaplikes die oplossing-toestand aggregaatstrukture van achirale gekonjugeerde polimere en hul impak op hiërargiese chirale heliese samestelling.

Om die aggregaatstrukture en samestelling van gekonjugeerde polimere te verstaan ​​is noodsaaklik vir die beheer van die morfologie van soliede dun films en hul elektroniese eienskappe. Hierdie taak het egter uitdagend geblyk as gevolg van die komplekse samevoegingsgedrag. Die navorsers het gefokus op 'n achirale diketopyrrolopyrrool-kwatertiofeen (DPP-T4) kopolimeer en twee strukturele analoë met subtiele molekulêre veranderinge: DPP-T2M2 gefunksionaliseer met metielgroepe en DPP-T2F2 gefunksionaliseer met fluooratome.

Deur gebruik te maak van kleinhoek X-straalverstrooiingsanalise en verskeie mikroskopiese beeldtegnieke, het die navorsers verskillende aggregaatstrukture in elke DPP-oplossing geïdentifiseer. DPP-T2F2 het semikristallyne 1D-veselaggregate met 'n sterk gebonde interne struktuur gevorm, terwyl DPP-T2M2 semikristallyne 1D-veselaggregate met 'n swak gebonde interne struktuur gevorm het. Daarteenoor het DPP-T4 hoogs kristallyne 2D-plaataggregate vertoon.

Hierdie nanoskopiese aggregate het verder ontwikkel tot lyotropiese chirale heliese vloeibare kristal (LC) mesofases by hoë oplossing konsentrasies. Interessant genoeg het die dimensionaliteit van die oplossingsaggregate 'n deurslaggewende rol gespeel in die modulering van hiërargiese chirale heliese toonhoogtes oor nanoskopiese tot mikrometerskale. Die meer rigiede 2D-plaataggregate van DPP-T4 het baie groter steeklengtes geskep in vergelyking met die meer buigsame 1D-veselaggregate.

Een fassinerende bevinding was die gestreepte draai-gebuigde mesofase van DPP-T2F2, saamgestel uit hoogs geordende en rigiede 1D-veselaggregate, wat 'n anisotropiese dissimmetriefaktor (g-faktor) so hoog as 0.09 vertoon. Hierdie studie maak moontlikhede oop vir die opkomende veld van chirale (opto)elektronika, wat insigte verskaf in die oplossing-toestand hiërargiese samestelling van gekonjugeerde polimere en die chirale heliese samestelling van achirale organiese halfgeleiers.

Algemene vrae (FAQ)

Q: Wat is chirale heliese samestellings van achirale gekonjugeerde polimere?



A: Chirale heliese samestellings verwys na die vorming van heliese strukture van achirale (nie-chirale) gekonjugeerde polimere. Hierdie strukture het 'n draai langs hul as, wat unieke optiese en elektroniese eienskappe skep.

Q: Hoe beïnvloed die dimensies van oplossingsaggregate hiërargiese chirale heliese toonhoogtes?



A: Die dimensionaliteit van oplossingaggregate, soos 1D-veselaggregate of 2D-plaataggregate, moduleer grootliks die steeklengte van chirale heliese samestellings. Rigiede 2D-plaataggregate is geneig om groter steeklengtes te skep in vergelyking met meer buigsame 1D-veselaggregate.

Q: Wat is die potensiële toepassings van hierdie navorsing?



A: Hierdie navorsing verskaf fundamentele insigte in die samestelling van achirale gekonjugeerde polimere, spesifiek hul chirale heliese samestelling. Om hierdie samestellingsprosesse te verstaan, kan die weg baan vir vooruitgang in chirale (opto) elektronika en die ontwerp van nuwe materiale met pasgemaakte optiese en elektroniese eienskappe.

[Bron: Universiteit van Illinois Urbana-Champaign]