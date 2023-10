'n Nader kyk na sonvlamme in die TRAPPIST-1-stelsel met die James Webb-ruimteteleskoop

Astrofisici het die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik om sonvlamme in die TRAPPIST-1-stelsel te bestudeer, 'n klein sterretjie wat sowat 40 ligjare van die aarde af geleë is. Die bevindinge van hierdie studie kan wetenskaplikes help om te soek na eksoplanete wat soos die Aarde lyk en moontlik lewe kan ondersteun.

Die klein en rotsagtige wêrelde wat wetenskaplikes hoop om met die Webb-teleskoop te verken, wentel M-dwerge, of rooidwerge, wat vlugtige sterre is. TRAPPIST-1 is een so 'n ster en huisves sewe bekende planete. Ten spyte daarvan dat dit skaars groter as Jupiter is, straal TRAPPIST-1 verskeie kere per dag groot fakkels uit, wat straling ver in die ruimte versprei. Dit maak dit moeilik om planete rondom rooidwerge waar te neem, aangesien die fakkels met die opsporing van atmosfeer kan inmeng.

Om hierdie uitdaging te oorkom, het die navorsers die JWST gebruik om 'n reeks fakkels van TRAPPIST-1 op te teken en 'n wiskundige metode ontwikkel om die lig wat van die fakkels kom van die ster se gereelde bestraling te skei. Dit het moontlik gemaak om duideliker beelde van die planete en hul atmosfeer te verkry.

TRAPPIST-1 is veral interessant vanweë sy drie klein en rotsagtige planete wat in die bewoonbare sone geleë is, waar water moontlik op die oppervlak kan bestaan. Die Webb-teleskoop word gebruik om na atmosferiese spore rondom hierdie planete te soek, hoewel 'n onlangse studie onder leiding van Olivia Lim geen atmosfeer rondom een ​​van die planete, TRAPPIST-1 b, opgespoor het nie.

Deur TRAPPIST-1 se fakkels in detail te bestudeer en hul uitwerking van waarnemings te verwyder, hoop die navorsers om meer akkurate data oor die stelsel se planete in te samel. Hulle glo ook dat hierdie benadering op ander soortgelyke sterstelsels naby die Aarde toegepas kan word.

Ten slotte, die studie van sonvlamme in die TRAPPIST-1-stelsel met behulp van die JWST bied waardevolle insigte vir toekomstige eksoplaneetverkenning en om die impak van fakkels op atmosferiese opsporing te verstaan.

Bronne:

– Die Astrophysical Journal (wat gepubliseer sal word)

– Olivia Lim en David Lafrenière, Universiteit van Montreal (NEAT Collaboration)