Die Maureen O'Hara-uitstalling open by Foynes Flying Boat Museum

Die Foynes Flying Boat Museum in Co Limerick het onlangs 'n nuwe multi-miljoen euro-uitstalling onthul wat opgedra is aan Hollywood-legende en voormalige Glengarriff-inwoner, Maureen O'Hara. Die uitstalruimte, wat €5 miljoen kos, vertoon 'n uitgebreide versameling aandenkings wat deur Maureen versamel is en mildelik aan die museum geskenk is deur haar kleinseun, Conor Beau Fitzsimons.

Die versameling sluit bekende balrokke, juweliersware, ateljeefoto's en bykomstighede uit baie van Maureen se rolprente in. Dit bevat ook rokke en togas wat sy na groot Hollywood-geleenthede gedra het, asook meubels van haar huis in Glengarriff. Een noemenswaardige uitstalling is Maureen se lewenslange prestasie Oscar, saam met die ponielokval wat haar en die skermlegende John Wayne tydens die verfilming van The Quiet Man gedra het.

Die museum het sy dankbaarheid teenoor Conor Beau Fitzsimons uitgespreek vir sy vrygewigheid om so 'n ongelooflike versameling by te dra. In November 2016 is talle persoonlike besittings en fliekmemorabilia van Maureen in New York opgeveil, wat 'n indrukwekkende totaal van byna €500,000 XNUMX behaal het. Sommige hoogtepunte van die veiling sluit in Maureen se persoonlike Quiet Man-skrif, 'n tweed-baadjie wat in dieselfde film gedra is, 'n paar Meissen-vase uit haar Glengarriff-huis, en bekers aangebied deur John Wayne.

Conor Beau Fitzsimons het gedeel dat hy 'n belofte aan sy ouma gemaak het om haar nalatenskap lewend te hou en daarom het hy 'n aansienlike gedeelte van haar versameling aan die Foynes-museum geskenk. Hy glo hierdie versameling is 'n skatkis van herinneringe uit die glanswêreld van 'n pragtige vrou en 'n ware Hollywood-legende, wat hy met aanhangers beide in Ierland en regoor die wêreld wil deel.

