Nuwe model onthul gesinchroniseerde silia-beweging wat deur grensstreke gedryf word

'n Onlangse studie wat deur wetenskaplikes van MPI-DS uitgevoer is, het 'n algemene organisatoriese patroon ontbloot wat deur verskeie stelsels gedeel word, insluitend die skare by 'n sokkerstadion, die bene van 'n duisendpoot en die silia in ons longe.

Die koördinasie van siliaklop is noodsaaklik vir hul gesinchroniseerde beweging. Anders as die gekoördineerde optrede van sokkeraanhangers of die sentrale senuweestelsel wat 'n duisendpoot se bene beheer, het silia nie 'n gesentraliseerde beheerstelsel nie. Hulle maak egter staat op nie-wederkerige interaksies en die invloed van grensstreke om sinchronisasie te bewerkstellig.

Die navorsers het die deurslaggewende rol van grensstreke in silia-koördinasie beklemtoon. Wanneer silia saamklop, sinchroniseer hulle deur effens voor hul bure aan die een kant en effens na hul bure aan die ander kant te klop, wat 'n golfagtige patroon skep. Hierdie sinchronisasie word geïnisieer deur die grensstreke en vergemaklik deur die vloeistof wat die silia omring.

Interessant genoeg oefen silia naby mekaar nie gelyke krag op mekaar uit nie. Afhangende van hul posisie, kan 'n silium meer deur sy buurman geraak word as andersom. Hierdie verskynsel, veral in diggepakte silia-stelsels, lei tot 'n gerigte, nie-wederkerige patroon wat 'n golf vorm.

Die grensstreke dien as pasaangeërs, wat ander silia op 'n kaskade manier meevoer. Hierdie waarneming daag vorige modelle uit wat veronderstel is dat grense die orde versteur.

Hierdie nuwe model bied insigte in die selforganisasie van lewende materie en beklemtoon die belangrikheid van oppervlak-eienskappe om sinchronisasiemeganismes te verstaan. Die bevindinge oorbrug die gaping tussen die mikroskopiese en makroskopiese skale, wat treffende ooreenkomste in organisatoriese beginsels openbaar.

Oor die algemeen werp hierdie studie lig op die gekoördineerde kloppatroon van silia en die rol wat grensstreke speel om hul gesinchroniseerde beweging aan te dryf.

Bron:

– David J. Hickey et al, Nie-wederkerige interaksies gee aanleiding tot vinnige silium-sinchronisasie in eindige stelsels, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120

– Aanhaling: Nuwe model beskryf gesinchroniseerde silia-beweging wat deur grensstreke gedryf word (2023, 29 September) gehaal 29 September 2023 van Phys.org.