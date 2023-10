Navorsers maak vordering met die omskakeling van dooie voëls in hommeltuie

Navorsers by New Mexico Tech het aansienlike vordering behaal in die ontwikkeling van voëlhommeltuie wat baie soos lewende voëls lyk. Deur 'n kombinasie van natuurlike materiale, robotika en gevorderde tegnologie te gebruik, kan hierdie hommeltuie 'n wye reeks toepassings hê.

Dr. Mostafa Hassanalian, 'n medeprofessor in meganiese ingenieurswese, het aanvanklik verskeie voëlonderdele wat by Amazon gekoop is, gebruik en dit aan bestaande hommeltuie geheg om 'n meer realistiese voëlagtige voorkoms en vlugpatroon te skep. Later het hy voëls gekry wat natuurlik van 'n taksidermis gevrek het en hulle toegerus met gespesialiseerde motors om te klap en te sweef.

Die potensiële toepassings vir hierdie voëlhommeltuie is groot. Hulle kan gebruik word vir militêre of grensbewaking, monitering van natuurlewe sonder om lewende diere te steur, voëlswerms weg van lughawens te herlei om veiligheidsgevare te vermy, of selfs groter voëls in staat te stel om loonvragte te vervoer.

Een van die hoofvoordele van die voëlhommeltuie is hul positiewe omgewingsimpak. Deur natuurlike materiale te gebruik en omgekeerde ingenieurstaksidermievoëls, is navorsers in staat om hommeltuie te skep wat die vlugpatrone en kenmerke van regte voëls noukeurig naboots.

Terwyl die besit van dooie arende en ander voëlroofdiere in die Verenigde State beperk word, kan hulle die doeltreffendste manier wees om voëlswerms van lughawens af te weer. Deur hierdie voëls in hommeltuie te omskep en om lughawens te vlieg, kan die risiko van voëlaanvalle aansienlik verminder word.

Die huidige fokus van die navorsingspan is om die ontwerpaspekte van die voëlhommeltuie te vervolmaak om te verseker dat hulle doeltreffend kan vlieg. Hulle het die vlerkflaphoeke, frekwensie en vliegspoed van lewende voëls bestudeer om hierdie faktore in die hommeltuie te herhaal. Die volgende stap behels die integrasie van verskeie tegnologieë in die hommeltuie, soos kameras vir data-insameling.

Die huidige vlugtyd van die voëlhommeltuie is ongeveer 20 minute. Om hierdie tydsduur te verleng, beplan die span om te ondersoek hoe voëls land, aangesien dit insigte kan verskaf oor herlaaimeganismes vir die hommeltuie. Daarbenewens beoog hulle om 5G-vermoëns en kunsmatige intelligensie in te sluit om die hommeltuie se reeks en energiedoeltreffendheid te verbeter.

Deur masjienleer of kunsmatige intelligensie in te sluit, het hierdie voëlhommeltuie die potensiaal om die veld te revolusioneer. Dit kan hul energieverbruik en vlugmodusse optimeer, wat hulle selfs meer doeltreffend en doeltreffend maak.

Ten slotte hou die ontwikkeling van voëldrolle groot belofte in. Deur natuur-geïnspireerde ontwerpe met die nuutste tegnologie te kombineer, het hierdie hommeltuie die potensiaal om in verskeie velde gebruik te word, soos omgewingsmonitering en lugtoesig.

