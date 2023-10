'n Deurbraak in Alzheimer-navorsing: Gebruik STED-mikroskopie om amyloïed-aggregate te bestudeer

Navorsers van die Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), die Karolinska Instituut (KI) en die biotegnologiemaatskappy BioArctic het 'n belangrike deurbraak gemaak in die studie van Alzheimer se siekte. Deur gestimuleerde emissie-uitputting (STED) mikroskopie, 'n superresolusie-visualiseringstegnologie, met 'n onlangs geskepte nuwe teenliggaam te kombineer, kon die span die amyloïdogene aggregate kenmerkend van die siekte in ongekende detail waarneem.

Alzheimer se siekte word gekenmerk deur die ophoping van gedenkplate wat uit beta-amyloïed (Aβ) proteïenaggregate in die brein bestaan. Hierdie gedenkplate is gekoppel aan die agteruitgang van weefsel en breinwanfunksie. Met konvensionele konfokale mikroskopie kon hierdie plate slegs in kollektiewe terme as amorf, dig of diffuus beskryf word. Met behulp van elektronmikroskopie het navorsers egter gesien dat die plate bestaan ​​uit individuele vesels wat draadagtig is en tussen 6 en 10 nanometer in deursnee is.

Terwyl elektronmikroskopie hoër resolusie bied, is dit duur en het 'n monstervoorbereidingsproses wat artefakte kan bekendstel. In hierdie studie het die navorsers die gebruik van STED-mikroskopie geëvalueer om die struktuur en morfologie van Aβ-aggregate te ondersoek. Hulle het breinafdelings van Alzheimersiekte-modelmuise en 'n nuwe rekombinante menslike teenliggaam wat met fluoressensie gemerk is gebruik om selektief met Aβ-aggregate te reageer.

Die resultate, gepubliseer in die joernaal Cell & Bioscience, het die vermoëns van konvensionele konfokale ligmikroskopie oortref. Die navorsers was in staat om 'n ruimtelike resolusie te bereik wat dié van konvensionele konfokale mikroskopie oorskry, wat hulle in staat stel om individuele vesels binne die plate te onderskei. Hierdie mylpaal was voorheen net moontlik met elektronmikroskopie.

Hierdie deurbraak open nuwe moontlikhede om die meganismes betrokke by die vorming en verwydering van Aβ-aggregate verder te bestudeer. Dit bied ook 'n beter begrip van die ontwikkeling en vordering van kognitiewe en neuropsigiatriese simptome wat met Alzheimer se siekte geassosieer word.

Die skrywers van die studie glo dat STED-mikroskopie 'n onontbeerlike hulpmiddel in Alzheimer-navorsing sal word, wat waardevolle insigte sal verskaf oor die rol van beta-amyloïedaggregate in die patogenese van die siekte.

Bronne:

– Sel & Biowetenskap (2023). "Nuwe metode ontwikkel om amyloïed-aggregate te bestudeer wat verband hou met Alzheimer se siekte." DOI: 10.1186/s13578-023-01086-4