Mikrokamme: Ontsluit die potensiaal van hoëprestasielasers

Navorsers aan die Chalmers Universiteit van Tegnologie in Swede het 'n beduidende deurbraak in die ontwikkeling van mikrokamme behaal, wat hulle tien keer meer doeltreffend maak en die deur oopmaak vir nuwe ontdekkings in ruimteverkenning en gesondheidsorg. Mikrokamme, wat in wese liniale is wat van lig gemaak is, het die potensiaal om verskeie velde te revolusioneer as gevolg van hul vermoë om frekwensies presies te meet.

'n Mikrokam werk deur 'n laser te gebruik om fotone te stuur wat binne 'n mikroresonator sirkuleer, wat die lig in 'n wye reeks frekwensies verdeel. Hierdie frekwensies is in verhouding tot mekaar geposisioneer, wat 'n nuwe soort ligbron skep met veelvuldige frekwensies in harmonie, soortgelyk aan lasers.

Die toepassings van mikrokamme is groot, wat wissel van kalibrasie-instrumente wat gebruik word in die soektog na eksoplanete tot die monitering van 'n mens se gesondheid deur asemmonsters te ontleed. Vorige mikrokamme het egter beperkings in terme van doeltreffendheid ondervind, wat hulle verhinder het om hul volle potensiaal te verwesenlik.

Die navorsers by Chalmers Universiteit het hierdie beperking oorkom deur 'n metode te ontwikkel wat die laserkrag van die mikrokam met tien keer verhoog en die doeltreffendheid daarvan van ongeveer 1 persent tot meer as 50 persent verhoog. Hierdie metode behels die gebruik van twee mikroresonators, wat saamwerk om die werkverrigting van die mikrokam te verbeter.

Hierdie deurbraak is betekenisvol omdat dit hoëprestasie-lasertegnologie na 'n groter verskeidenheid markte bring. Mikrokamme kan byvoorbeeld gebruik word in lidar-modules vir outonome voertuie, GPS-satelliete, omgewingsbespeurende hommeltuie en datasentrums vir bandwydte-intensiewe KI-toepassings.

Die verhoogde doeltreffendheid en krag van mikrokamme het die potensiaal om vooruitgang in ruimteverkenning, gesondheidsorg en verskeie ander nywerhede te versnel. Hierdie navorsing baan die weg vir verdere ontwikkelings in lasertegnologie en wys die spelveranderende vermoëns van mikrokamme.

