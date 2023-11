Nuwe benadering kombineer KI en sintetiese biologie om antimikrobiese peptides te ontdek

Navorsers by die Max Planck Instituut vir Terrestriële Mikrobiologie het 'n nuwe benadering ontwikkel om nuwe antimikrobiese peptiede (AMP's) te ontdek en te skep wat bakterieë kan bestry. Deur sintetiese biologie en kunsmatige intelligensie (KI) te kombineer, het die span 'n meer doeltreffende metode geskep om AMP's met breëspektrumaktiwiteit teen verskillende patogene te identifiseer en te ontwerp.

Tradisioneel word die meeste peptied-gebaseerde middels uit natuurlike bronne geïsoleer. Die toenemende voorkoms van antibiotika-weerstandigheid hou egter 'n beduidende globale gesondheidsbedreiging in. Om hierdie probleem aan te spreek, het die navorsers die krag van KI, spesifiek diep leer, ingespan om die ontdekking en ontwerp van AMP's te versnel.

Deur generatiewe diep leer het die span duisende de novo AMP-kandidate ontwerp. Om die opsies te beperk, het hulle dan voorspellende diepleeralgoritmes toegepas. Deur hierdie benadering te gebruik, het hulle 30 funksionele AMP's met antimikrobiese aktiwiteit geïdentifiseer. Wat belangrik is, is dat ses van hierdie peptiede breëspektrum aktiwiteit teen multigeneesmiddel-weerstandige patogene getoon het en nie bakteriële weerstand ontwikkel het nie.

Om die uitdagings van chemiese sintese en beperkte peptiedproduksie te oorkom, het die navorsers 'n selvrye proteïensintese-pyplyn gevestig. Hierdie pyplyn maak 'n vinnige en koste-effektiewe produksie van AMP's direk vanaf DNA-sjablone moontlik, wat hoë-deurset-sifting moontlik maak.

Die kombinasie van KI en sintetiese biologie bied verskeie voordele in die ontdekking en ontwerp van bioaktiewe peptiede. Deur die aantal kandidate wat eksperimenteel getoets kan word in 'n kort tydraamwerk te verhoog, word die kanse om effektiewe antimikrobiese peptiede te vind aansienlik verbeter. Hierdie benadering dra by tot die verkenning van nie-natuurlike peptiedruimte en komplementeer onlangse vooruitgang in rekenaarontwerp.

Die navorsers beoog om die opbrengs van peptiedproduksie verder te optimaliseer en die stabiliteit en veiligheid van AMP's te verbeter. Hulle beplan ook om aangevulde diep generatiewe modelle te verken, wat die sukseskoers van die identifisering van aktiewe kandidate verhoog deur masjiene molekulêre voorstellings vir gewenste eienskappe aan te leer.

Soos die stryd teen antibiotikaweerstand verskerp, bied die integrasie van KI en sintetiese biologie 'n belowende weg vir die ontdekking en ontwikkeling van nuwe antimikrobiese middels.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is die betekenis daarvan om sintetiese biologie en kunsmatige intelligensie te kombineer in die ontdekking van antimikrobiese peptiede?

A: Deur sintetiese biologie en kunsmatige intelligensie te kombineer, het navorsers 'n meer doeltreffende benadering ontwikkel om antimikrobiese peptiede (AMP's) met breëspektrumaktiwiteit teen bakterieë te ontdek en te ontwerp. Hierdie kombinasie maak vinnige sifting en identifikasie van AMP-kandidate moontlik, wat die kanse verhoog om effektiewe antimikrobiese middels te vind.

V: Hoe werk die selvrye proteïensintese-pyplyn?

A: Die selvrye proteïensintese-pyplyn maak voorsiening vir die vinnige en koste-effektiewe produksie van AMP's direk vanaf DNA-sjablone. Dit skakel die behoefte aan chemiese sintese uit, wat uitdagend en tydrowend kan wees. Hierdie pyplyn maak hoë-deurset sifting van AMP's moontlik, wat die ontdekkingsproses vergemaklik.

V: Watter voordele bied die integrasie van KI en sintetiese biologie in die ontdekking van peptied?

A: Die integrasie van KI en sintetiese biologie in peptiedontdekking bied verskeie voordele. Dit verhoog die aantal kandidate wat eksperimenteel getoets kan word in 'n kort tydsbestek, wat die kanse verhoog om aktiewe antimikrobiese peptiede te vind. Hierdie benadering maak ook voorsiening vir die verkenning van nie-natuurlike peptiedruimte en komplementeer berekeningsontwerpmetodes.

V: Wat is die toekomstige rigtings vir hierdie navorsing?

A: Die navorsers beplan om die opbrengs van peptiedproduksie verder te verbeter en die stabiliteit en veiligheid van AMP's te optimaliseer. Hulle poog ook om uitgebreide diepgeneratiewe modelle te verken, wat die sukseskoers van die identifisering van aktiewe kandidate kan verhoog. Hierdie vooruitgang sal bydra tot die voortdurende stryd teen antibiotika-weerstandigheid en die ontwikkeling van nuwe antimikrobiese middels.