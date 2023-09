Donker Energie: 'n Beduidende krag in die heelal

'n Onlangse meting van die Heelal het verdere bewyse gelewer dat donker energie 'n beduidende deel van die kosmos uitmaak. Volgens die bevindinge maak donker energie ongeveer 69 persent van die totale materie-energiedigtheid uit, wat 31 persent oorlaat vir beide normale materie en donker materie.

Normale materie, ook bekend as barioniese materie, sluit sterre, sterrestelsels, atome en lewe in, en na raming maak dit slegs 20 persent van die totale materie uit. Donker materie, wat uit nog onontdekte subatomiese deeltjies bestaan, is verantwoordelik vir die oorblywende 80 persent. Donker energie, aan die ander kant, is 'n krag wat verantwoordelik is vir die versnelde uitbreiding van die Heelal. Wetenskaplikes moet nog vasstel wat donker energie presies is, maar dit speel 'n beduidende rol in die materie-energie-digtheid.

Om die uitbreidingstempo van die heelal te verstaan, is noodsaaklik vir wetenskaplikes om die aard van donker energie en die impak daarvan op kosmiese uitbreiding te begryp. Die bepaling van die materie-energie-digtheid kan lig werp op die toekoms van die Heelal, of dit sal voortgaan om onbepaald uit te brei of uiteindelik sal omkeer en krimp in 'n verskynsel wat bekend staan ​​as die Big Crunch.

Om die hoeveelheid donker energie te meet, maak sterrekundiges staat op sterrestelselswerms. Hierdie trosse vorm oor miljarde jare onder die invloed van swaartekrag. Deur die aantal en massa van sterrestelsels in 'n cluster te vergelyk en numeriese simulasies uit te voer, kan wetenskaplikes die verhoudings van materie en energie bereken. Die navorsers het 'n tegniek genaamd GalWeight gebruik om die massa van sterrestelselswerms te skat deur die aantal sterrestelsels in elke swerm te tel. Deur hul resultate met gesimuleerde trosse te vergelyk, het hulle vasgestel dat die Heelal uit 31 persent materie bestaan.

Hierdie meting strook nou met vorige pogings en ander metings van die heelal se materie-energiedigtheid, wat 'n meer akkurate skatting verskaf. Dit beklemtoon ook die belangrikheid van trosoorvloed as 'n tegniek om kosmologiese parameters te verstaan.

Die bevindinge dra by tot 'n beter begrip van donker energie en bring ons nader aan die ontrafeling van die geheimenisse van die Heelal.

