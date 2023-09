Die Universiteit van Liverpool ontwikkel nuwe materiaal om gesigmaskers en filtertoerusting teen COVID-19 te verbeter

By

'n Navorsingspan aan die Universiteit van Liverpool het 'n baanbrekende materiaal geskep wat die potensiaal het om die doeltreffendheid van gesigmaskers en ander filtertoerusting om die verspreiding van COVID-19 en ander virusse te bekamp, ​​te revolusioneer. Gepubliseer in die joernaal Nature Communications, hul referaat getiteld "Bevestiging van proteïen-adsorberende silika-deeltjies aan die oppervlak van katoensubstrate vir bioaërosol-opvang, insluitend SARS-CoV-2" demonstreer dat hierdie nuwe materiaal ongeveer 93% meer doeltreffend is om proteïene, insluitend koronavirus, vas te lê. proteïene, terwyl asemhaling behou word.

Die breine agter hierdie innoverende materiaal is professor Peter Myers en dr. Simon Maher. Deur hul kundigheid in onderskeidelik chromatografie en massaspektrometrie te gebruik, het hulle 'n metode ontwikkel wat proteïene toelaat om aan die oppervlak van 'n materiaal te kleef. Dit was tydens die pandemie dat professor Myers besef het dat hierdie proses omgekeer kan word om proteïene te absorbeer, spesifiek die S1-puntproteïen wat op die buitenste lipiedmembraan van die SARS-CoV-2-virus gevind word.

Om die materiaal te skep, het die span die oppervlak van sferiese silika-deeltjies wat tradisioneel in chromatografie gebruik word, verander, wat dit hoogs kleef aan die COVID-19 S1-puntproteïen gemaak het. Hulle het ook die porositeit en interne volume van die silika-deeltjies verhoog, wat gelei het tot 'n groot oppervlakte en kapasiteit om die virus vas te vang. Hierdie materiaal het belofte getoon nie net in gesigmaskers nie, maar ook in lugfilters vir vliegtuie, motors en lugversorgingstelsels.

Hierdie materiaal is egter nog in die bewys-van-konsep stadium. Professor Myers beklemtoon dat hoewel COVID-19 nie meer 'n wêreldwye bedreiging is nie, die potensiële toepassings vir hierdie materiaal groot is. Die span ondersoek tans die ontwikkeling van selfs meer gevorderde "taai" oppervlaktes wat 'n reeks bioaërosole kan opvang, insluitend die nuwe COVID-variant BA.2.86, griep en ander dodelike virusse soos Nipah.

In die algemeen het hierdie deurbraakmateriaal wat deur die Universiteit van Liverpool ontwikkel is, die potensiaal om die doeltreffendheid van gesigmaskers en filtertoerusting aansienlik te verbeter in die bekamping van nie net die huidige pandemie nie, maar ook toekomstige virale uitbrake.

Bron:

- Kieran Collings et al, "Bevestiging van proteïen-adsorberende silika-deeltjies aan die oppervlak van katoensubstrate vir bioaërosol-opvang, insluitend SARS-CoV-2," Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40696-x