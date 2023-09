Nuwe metode ondersteun die bestaan ​​van antieke oseaan op Mars

'n Onlangse studie het 'n nuwe metode gebruik om die gravitasiekrag van Mars te ontleed, wat verdere bewys lewer dat die planeet eens 'n groot noordelike oseaan gehad het. Onder leiding van professor Jaroslav Klokočník van die Astronomiese Instituut van die Tsjeggiese Akademie vir Wetenskappe, definieer die navorsing die omvang van die noordelike Mars-paleo-oseaan in meer besonderhede.

Gepubliseer in die joernaal Icarus, die studie beklemtoon die gebruik van die swaartekragbenadering om die teenwoordigheid van water op Mars op te spoor. Hierdie metode was voorheen suksesvol in die identifisering van waterliggame op Aarde, soos die kuslyn van 'n lank gelede meer in Noord-Afrika. Deur die swaartekragaspekte van Mars te ontleed, kry wetenskaplikes 'n beter begrip van die planeet se geologiese en hidrologiese eienskappe.

Die navorsers het 'n proses gebruik wat deur Klokočník ontwikkel is, wat behels die ontleding van swaartekragaspekte wat uit gravitasie-anomaliemetings bereken word. Swaartekragaspekte is wiskundige produkte wat die gravitasie-anomalieë van 'n planetêre liggaam kenmerk. Daarbenewens het hulle topografiese data gebruik wat deur NASA se Mars Global Surveyor vasgelê is.

Hierdie nuwe benadering verbeter aansienlik op vorige metodes van kartering van 'n oppervlak uitsluitlik gebaseer op swaartekrag-afwykings. Deur topografiese data te integreer, kan wetenskaplikes 'n meer omvattende begrip van Mars-geologie en geofisika verkry.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as Mars, aangesien die swaartekragaspekte-metode ook op ander hemelliggame toegepas is. In ’n aparte studie wat in Scientific Reports gepubliseer is, is die metode gebruik om die aarde se geografiese kenmerke met dié van Venus te vergelyk.

Die bevindinge van hierdie studie dra by tot ons kennis van Mars se geologiese geskiedenis en verskaf verdere leidrade oor die potensiaal vir lewe op die planeet. Om die bestaan ​​van antieke oseane op Mars te verstaan, is 'n deurslaggewende stap om die moontlikheid van vorige of huidige lewensvorme te ontbloot.

Definisies:

Swaartekragafwykings: Gebiede met wisselende gravitasiekrag wat deur oppervlakkenmerke van 'n planetêre liggaam uitgeoefen word.

Swaartekragaspekte: Wiskundige produkte wat die gravitasie-anomalieë van 'n planetêre liggaam kenmerk.

Topografiese data: Inligting oor die vorm en hoogte van die landoppervlak van 'n planeet of ander hemelliggaam.

Bronne:

– Studie gepubliseer in die joernaal Icarus, geaffilieer met die American Astronomical Society se Afdeling vir Planetêre Wetenskappe.

– Studie gepubliseer in Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – Emeritusprofessor by die Astronomiese Instituut van die Tsjeggiese Akademie vir Wetenskappe.

– Gunther Kletetschka – Mede-navorsingsprofessor aan die Universiteit van Alaska Fairbanks Geofisiese Instituut en verbonde aan Charles Universiteit in die Tsjeggiese Republiek.