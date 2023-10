Siena Galaxy Atlas verskaf gedetailleerde inligting oor meer as 380,000 XNUMX sterrestelsels

Die Siena Galaxy Atlas (SGA) is 'n nuwe hulpbron wat presiese metings en gedetailleerde inligting oor meer as 380,000 XNUMX sterrestelsels bied. Die atlas, wat data saamstel van drie opnames bekend as die DESI Legacy Surveys, verskaf inligting oor die liggings, vorms en groottes van groot nabygeleë sterrestelsels. Dit is gratis aanlyn toeganklik vir navorsers en amateur-sterrekundiges om te gebruik.

Die data wat in die SGA gebruik is, is tussen 2014 en 2017 ingesamel ter voorbereiding vir die Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) eksperiment. Hierdie eksperiment het ten doel om donker energie te bestudeer, 'n onbekende krag wat die uitbreiding van die heelal versnel.

Die SGA dek byna die helfte van die naghemel, met beelde wat in optiese en infrarooi golflengtes vasgevang is. Dit is een van die grootste sterrestelselopnames tot nog toe. Die data in die atlas bereik 'n nuwe vlak van akkuraatheid en verskaf inligting oor die sterrestelsels se ligprofiele, wat dit 'n waardevolle hulpbron maak om nabygeleë sterrestelsels in detail te bestudeer.

Die SGA bou voort op eeue se pogings om die naghemel te karteer. Dit verbeter op vorige sterrestelselsamestellings deur betroubare data te verskaf oor posisies, groottes en vorms van sterrestelsels, terwyl dit ook inskrywings uitskakel wat nie sterrestelsels is nie, soos sterre of artefakte.

Hierdie omvattende hulpbron sal vordering in verskeie takke van sterrekunde en astrofisika aandryf. Dit sal help met die keuse van sterrestelselmonsters vir doelgerigte waarneming, navorsing oor stervormingspatrone en sterrestelselmorfologieë verbeter, en bydra tot die begrip van donker materieverspreiding in die heelal.

Die DESI Legacy Surveys, wat die data vir die SGA verskaf het, is uitgevoer met behulp van state-of-the-art instrumente op teleskope wat deur NOIRLab bedryf word. Die SGA, saam met die DESI Legacy Imaging Surveys-data, is beskikbaar vir die astronomiese gemeenskap deur NOIRLab se Gemeenskapswetenskap- en Datasentrum.

Oor die algemeen is die Siena Galaxy Atlas 'n kragtige instrument wat sterrekundiges in staat stel om 'n groot versameling sterrestelsels te verken en te bestudeer, wat nuwe insigte in die geheimenisse van die heelal bied.

Bronne:

– Die Astrofisiese Joernaalbylae

– NOIRLab