Nuwe ontdekking: Lorrainosaurus-fossiele werp lig op vroeë evolusie van Plesiosaurs

'n Span paleontoloë van verskeie instellings het 'n opwindende nuwe ontdekking gemaak oor die evolusie van plesiosaurs, 'n antieke groep seediere. Die navorsers het 'n Lorrainosaurus-fossiel bestudeer wat by Luxemburg se Nasionale Museum vir Natuurgeskiedenis gehuisves is en gevind dat plesiosourusse vroeër ontwikkel het as wat voorheen gedink is. Hul bevindinge word in die joernaal Scientific Reports gepubliseer.

Plesiosaurusse was groot, haaiagtige wesens wat miljoene jare gelede in die oseane geleef het. Hulle was bekend vir hul grootte en kragtige kake, wat aan hulle die bynaam "seemoordenaars" besorg het. Deur hul studie het paleontoloë geleer dat sommige spesies plesiosaurusse tot 14.5 meter lank gegroei het en twee pare syvinne gehad het, wat hulle uitstekende behendigheid gee om prooi te agtervolg.

Die Lorrainosaurus-fossiel is in 1983 naby Lorrain, Frankryk, deur amateur-paleontoloë ontdek. Dit is later deur navorsers by die MNHN bestudeer voordat dit uitgestal is. Die nuwe studie het 'n nuwe blik op die fossiel geneem en dit geïdentifiseer as 'n nuwe genus, wat hulle Lorrainosaurus genoem het. Die navorsers het ook opgemerk dat hierdie spesifieke fossiel kleiner was as ander verwante monsters en ongeveer 6 meter lank was.

Deur die kenmerke van die Lorrainosaurus-fossiel te ondersoek en dit met ander vondste te vergelyk, het die navorsingspan vasgestel dat Lorrainosaurus een van die vroegste plesiosourusse was, wat aanleiding gegee het tot groter mariene reptiele in latere tydperke. Daarbenewens het hulle ontdek dat plesiosaurusse vroeër ontwikkel het as wat voorheen geglo is, wat terugdateer na die Middel-Jurassiese tydperk. Hulle het ook gevind dat plesiosaurusse hoofsaaklik die gebied bewoon wat nou Wes-Europa is.

Hierdie nuwe ontdekking bied waardevolle insig in die vroeë evolusie en ekologiese betekenis van plesiosaurs. Dit beklemtoon hoe hierdie top-roofdiere ongeveer 80 miljoen jaar lank bestaan ​​en gefloreer het. Verdere navorsing in hierdie veld sal voortgaan om ons begrip van prehistoriese seelewe te verdiep.

Bronne:

– Sven Sachs et al, Die opkoms van makroroof-pliosauriede naby die vroeë-middel-Jurassic-oorgang, Wetenskaplike verslae (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y

– Phys.org-nuusartikel: Nuwe blik op 'n Lorrainosaurus in 'n museum vind plesiosaurusse het vroeër ontwikkel as wat gedink is