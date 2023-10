'n Voorgestelde Natuurwet: Toenemende kompleksiteit in natuurlike sisteme

By

Wetenskaplikes het 'n nuwe wet voorgestel om die neiging van stelsels om in kompleksiteit toe te neem, te verduidelik. Hierdie wet bou op Darwin se evolusieteorie en het ten doel om 'n universele verklaring vir die evolusie van fisiese sisteme te verskaf. Onder leiding van astrobioloog Dr. Michael L Wong, het navorsers beskryf waarna hulle verwys as 'n "vermiste natuurwet".

Die voorgestelde "wet van toenemende funksionele inligting" bepaal dat 'n stelsel sal ontwikkel en toeneem in kompleksiteit wanneer baie verskillende konfigurasies van die stelsel seleksie ondergaan vir een of meer funksies. Hierdie wet brei die konsep van die "oorlewing van die sterkste" uit en sluit die keuse in vir stabiliteit, nuutheid en die vermoë om fundamentele prosesse voort te sit.

Die navorsers voer aan dat hierdie wet van toepassing is op alle komplekse stelsels, van atoom- tot planetêre skale, insluitend lewe op Aarde en moontlik selfs kunsmatige intelligensie. Die sleutelkonsep is die idee van 'seleksie vir funksie', waar ontwikkelende stelsels kombinatoriese rykdom vertoon en seleksie ondergaan op grond van hul vermoë om spesifieke funksies te verrig.

Volgens die wetenskaplikes bied die formulering van hierdie wet 'n nuwe perspektief op die evolusie van diverse stelsels in die heelal. Dit kan wye implikasies hê vir die begrip van die oorsprong van die heelal en hoe dit oor tyd ontwikkel het. Die navorsers stel voor dat hierdie wet selfs die ontwikkeling van onbekende stelsels kan help voorspel, soos die organiese chemie op Saturnus se maan Titan.

Nie almal in die wetenskaplike gemeenskap is egter oortuig deur hierdie voorgestelde wet nie. Sommige argumenteer dat hoewel diverse stelsels in die lewelose wêreld kan ontstaan, dit nie noodwendig 'n nuwe onderliggende beginsel soos Darwinistiese seleksie vereis nie.

Hierdie navorsing werp lig op die komplekse aard van sisteme en die kragte wat hul evolusie dryf. Dit bied 'n nuwe raamwerk om die evolusie van fisiese stelsels te verstaan ​​en hoe hulle in die toekoms met kunsmatige intelligensie kan inwerk.

Bronne:

- Definisies:

– Wet van toenemende funksionele inligting: 'n Voorgestelde wet wat bepaal dat stelsels ontwikkel en toeneem in kompleksiteit wanneer verskillende konfigurasies van die stelsel seleksie ondergaan vir een of meer funksies.

– Darwinistiese teorie: Die teorie van evolusie deur natuurlike seleksie voorgestel deur Charles Darwin, waar variasies en eienskappe van individue lei tot die oorlewing en voortplanting van diegene met voordelige eienskappe.