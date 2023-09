Jellievisse beskik oor verrassende leervermoëns ten spyte van eenvoudige senuweestelsels

’n Nuwe studie van die Universiteit van Kopenhagen onthul dat jellievisse hoër leervermoëns het as wat voorheen geglo is, wat die idee uitdaag dat meer gevorderde senuweestelsels gelykstaande is aan groter leerpotensiaal. Die navorsers het gefokus op die Karibiese boksjellievis, 'n spesie wat bekend is vir sy giftige aard. Alhoewel hierdie wesens slegs 1,000 XNUMX senuweeselle besit en nie 'n gesentraliseerde brein het nie, is hulle in staat tot komplekse leerprosesse. Hierdie ontdekking verander nie net die begrip van die brein nie, maar dit het ook implikasies vir menslike kognitiewe funksies en die studie van demensie.

Die heersende wetenskaplike mening was dat diere met meer gevorderde senuweestelsels 'n hoër kapasiteit het om te leer. Hierdie studie daag egter daardie idee uit. Jellievisse en hul familielede, gesamentlik bekend as cnidarians, is van die vroegste diere om senuweestelsels te ontwikkel. Bokse jellievisse, wat bekend is daarvoor dat hulle in Karibiese mangrove-moerasse woon en 24 oë het, gebruik hul visuele stelsel om na kopepote tussen die wortels te jag.

Neurobioloog Anders Garm, wat al meer as 'n dekade bokjellievisse bestudeer, het ontdek dat jellievisse uit hul foute kan leer en hul gedrag kan verander. Wanneer die mangrove-wortels nader, bepaal die jellievisse afstande om te bepaal wanneer om weg te draai. Hierdie vermoë is deurslaggewend vir hul oorlewing. Die navorsingspan het bevind dat kontras, of die donkerte van die wortel in vergelyking met die water, die sleutel tot afstandbepaling is. Verder verander die verhouding tussen afstand en kontras daagliks as gevolg van eksterne faktore soos reënwater en golfaksie. Die jellievis kan visuele indrukke en sensasies kombineer om uit elke onsuksesvolle ontwykingsmaneuver te leer.

Hierdie bevindings daag vorige oortuigings uit oor waartoe diere met eenvoudige senuweestelsels in staat is. Die studie het ook die spesifieke selle geïdentifiseer wat betrokke is by gevorderde leer binne die jellievis. Om die meganismes van leer by jellievisse te verstaan, kan insig gee in sellulêre prosesse van leer by ander diere. Hierdie navorsing het potensiële implikasies vir die bestudering van geheuevorming en kan bydra tot 'n beter begrip en potensiële teenstrydigheid van demensie in die toekoms.

Bronne:

– Studie van die Universiteit van Kopenhagen, gepubliseer in Current Biology