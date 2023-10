Nuwe insigte oor die 'Ring of Fire' ringvormige sonsverduistering

Op 14 Oktober is sterrekykers en sterrekundiges getrakteer op 'n hypnotiserende hemelse gebeurtenis bekend as die 'ring van vuur' ringvormige sonsverduistering. Anders as 'n totale sonsverduistering, vind hierdie verskynsel plaas wanneer die Maan tussen die Aarde en die Son beweeg, maar die ster nie heeltemal bedek nie as gevolg van sy verder posisie van die Aarde af.

Onlangs het navorsers by die New Jersey Institute of Technology se Sentrum vir Son-Terrestrial Research (NJIT-CSTR) die sonsverduistering op 'n baanbrekende manier vasgevang en nuwe lig op hierdie betowerende gebeurtenis gewerp. Deur die nuutste Owens Valley Radio Observatory Long Wavelength Array (OVRO-LWA) te gebruik, kon die span radiogolflengtes tussen 20 en 88 megahertz (MHz) meet om 'n unieke beeld van die verduistering te skep.

In die beelde en video wat deur NJIT-CSTR vasgevang is, word die maan se ligging deur stippellyne uitgebeeld, terwyl die soliede lyne die sigbare deel van die son voorstel. Wat hierdie waarneming werklik merkwaardig maak, is die onthulling van die radiogolwe wat verby die son se rand strek, wat deur sy korona uitgestraal word, wat 'n boeiende 'ring van vuur'-effek skep.

NJIT-CSTR medeprofessor in fisika, Bin Chen, het ontsag uitgespreek oor die vlak van detail wat deur radiowaarnemings vasgelê is. Hy het genoem dat alhoewel hul sterrewagterrein in Kalifornië nie binne die gordel geval het om die ringvormige verduistering te aanskou nie, hulle in staat was om die gebeurtenis deur radiogolwe te "sien". Hierdie unieke geleentheid het wetenskaplikes in staat gestel om die son se verlengde korona met ongeëwenaarde resolusie te bestudeer, deur die maan se ledemaat as 'n bewegende "mesrand" te gebruik om die hoekresolusie te verbeter.

Wat meer fassinerend is, is dat hierdie nuwe benadering 'n baie groter sonskyf bied in vergelyking met sy sigbare eweknie, danksy die sensitiwiteit van radiogolflengtes vir die uitgebreide sonkorona. Met hierdie deurbraak kan sterrekundiges verder delf in die begrip van die ingewikkelde dinamika van sonsverduisterings en hul kennis van die Son se korona uitbrei.

Vrae:

V: Wat is 'n ringvormige sonsverduistering?

A: ’n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die maan tussen die Aarde en die Son beweeg terwyl dit op sy verste punt van die Aarde af is. Die Maan lyk kleiner as die Son en bedek dit nie heeltemal nie, wat 'n kenmerkende 'ring van vuur'-effek tot gevolg het.

V: Wanneer sal die volgende sonsverduistering in Australië plaasvind?

A: Die volgende sonsverduisterings in Australië is geskeduleer vir 22 Julie 2028; 25 November 2030; 13 Julie 2037; en 26 Desember 2038. Hierdie verduisterings sal verskillende streke van die land deurkruis, wat unieke kykgeleenthede vir entoesiaste bied.