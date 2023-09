Sterrekundiges neem pragtige foto van "brug" van gas wat botsende sterrestelsels verbind

’n Asemrowende nuwe foto van die Hubble-ruimteteleskoop onthul ’n skraal “brug” van gas wat twee saamsmeltende sterrestelsels in die Arp 107-stelsel verbind. Hierdie botsende sterrestelsels, wat ongeveer 465 miljoen ligjare van die Aarde af geleë is, word deur 'n dowwe stroom stof en gas verbind.

Die beeld, vasgevang deur Hubble se Advanced Camera for Surveys, vertoon die groter sterrestelsel aan die linkerkant. Hierdie spiraalstelsel, bekend as 'n Seyfert-sterrestelsel, het 'n prominente spiraalarm wat grasieus om sy kern buig. Seyfert-sterrestelsels is veral interessant, want ten spyte van die glans van hul aktiewe kern, kan bestraling van die hele sterrestelsel waargeneem word. Op hierdie foto is die spiraalvormige kranse van die galaktiese struktuur duidelik sigbaar.

Die sterrestelselkern van 'n Seyfert-sterrestelsel straal 'n kragtige gloed uit as gevolg van materie wat in die supermassiewe swart gat in sy middel val. Hierdie aktiewe galaktiese kerne kan lig uitstraal wat die gekombineerde helderheid van al die sterre binne hul gasheersterrestelsels oortref.

Wat die kleiner sterrestelsel betref, blyk dit 'n ligte kern te hê, maar relatief dowwe spiraalarms. Dit is omdat dit geleidelik in die groter sterrestelsel opgeneem word. Die verband tussen hierdie twee samesmeltende sterrestelsels is fyn onder hulle opgehang in die Hubble-beeld.

Arp 107 is deel van 'n groep eienaardige sterrestelsels bekend as die Atlas of Peculiar Galaxies, saamgestel deur Halton Arp in 1966. Hierdie nuwe foto is deel van 'n voortdurende poging om minder bekende sterrestelsels uit die Arp-katalogus te bestudeer en hul skouspelagtige skoonheid te deel met die publiek.

Bron: ESA (Europese Ruimte-agentskap)