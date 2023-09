NASA se Hubble-ruimteteleskoop vang 'n pragtige brug van gas en stof tussen sterrestelsels

NASA se Hubble-ruimteteleskoop het 'n asemrowende beeld vasgelê van 'n brug van gas en stof wat twee sterrestelsels verbind wat op die punt staan ​​om saam te smelt. Hierdie kosmiese brug, geleë binne die stelsel Arp 107, het wetenskaplikes sowel as ruimte-entoesiaste bekoor.

Arp 107, wat ongeveer 465 miljoen ligjare van die aarde af is, is die fokus van 'n gesamentlike sending deur NASA en die Europese Ruimte-agentskap (ESA). Die missie het ten doel om die geheimenisse van die minder bekende lede van hierdie stelsel te ontbloot.

Die onlangs vasgevang beeld vertoon prominent 'n Seyfert-sterrestelsel, bekend vir sy aktiewe galaktiese kern. Hierdie unieke hemelse entiteit word oorheers deur 'n groot spiraalarm wat elegant om sy kern buig, versier met talle ontluikende sterre. Interessant genoeg het hierdie sterre hul geboorte en helderheid te danke aan die ryk reserwes van materiale afkomstig van die kleiner sterrestelsel waarmee die Seyfert-sterrestelsel op die punt staan ​​om saam te smelt.

Die Seyfert Galaxy se aktiewe sterrestelselkern bied 'n skitterende vertoning, wat 'n stralende gloed uitstraal wat kenmerkend is van materiale wat deur die sentrale swart gat verteer word. Hierdie intense bestraling het die potensiaal om die kollektiewe helderheid van elke ster binne die sterrestelsel te oorskadu.

Daarteenoor lyk die kleiner sterrestelsel in Arp 107 dowwer, veral in sy spiraalarms, wat aandui dat dit in die groter Seyfert-sterrestelsel geabsorbeer word. Seyfert-sterrestelsels, soos Arp 107, is opmerklik omdat die bestraling van hul hele sterrestelsel waargeneem kan word ondanks die geweldige helderheid van hul aktiewe kern.

Beide die Seyfert-sterrestelsel en die kleiner sterrestelsel in Arp 107 is deel van die "Atlas of Peculiar Galaxies", 'n samestelling wat deur Halton Arp in 1966 geskep is. Hierdie ontdekking wys nie net hul merkwaardige skoonheid nie, maar verdiep ook ons ​​begrip van die kosmos en die grootsheid van hemelse evolusie.

Terwyl hierdie twee sterrestelsels aanhou konvergeer, wag wetenskaplikes en sterrekunde-entoesiaste gretig op die onthullings en geheime wat hierdie samesmelting sal onthul. Slegs tyd en verdere waarnemings deur die Hubble-ruimteteleskoop sal die antwoorde verskaf.

Bronne:

– NASA

– Europese Ruimte-agentskap (ESA)

– “Atlas of Peculiar Galaxies” deur Halton Arp