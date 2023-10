New Horizons-missie om voort te gaan om die buitenste sonnestelsel te verken

NASA se New Horizons-sending, wat ondersoek is vir moontlike afkapping, het 'n uitstel gekry. Dr. Nicky Fox, mede-administrateur van NASA se Wetenskapsendingdirektoraat, het aangekondig dat sendingbedrywighede tot ten minste die einde van die dekade sal voortduur. Die uitgebreide bedrywighede sal op multidissiplinêre wetenskap fokus en voortduur totdat die ruimtetuig die Kuipergordel in 2028-2029 verlaat.

Die New Horizons-sending, wat in 2006 van stapel gestuur is, het aanvanklik verby gevlieg en die Pluto-stelsel in 2015 bestudeer voordat dit na die Kuipergordel gegaan het. Dit het in 2019 verby Kuipergordelvoorwerp Arrokoth gevlieg en het sedertdien ander hemelliggame binne die Sonnestelsel verken en bestudeer. Met sy stofmetings, die insameling van heliofisiese data en soeke na nog 'n verbyvlieg-teiken, het die sending beduidende bydraes gelewer tot ons begrip van die Sonnestelsel.

Die Kuipergordel is 'n grootliks onontginde streek wat ysige liggame en dwergplanete soos Pluto bevat. Die bestudering van hierdie voorwerpe bied waardevolle insigte oor die oorsprong van die Sonnestelsel. Die uitbreiding van die New Horizons-sending sal verdere verkenning van hierdie grens moontlik maak.

Vroeër vanjaar was daar kommer dat NASA se voorgestelde veranderinge aan die missie die fokus op planetêre wetenskap sou verwyder en die huidige wetenskapspan sou vervang. Hierdie voorstel is teengestaan ​​deur die sendingspan en lede van die planetêre wetenskapgemeenskap. 'n Kollektief van 25 prominente planetêre wetenskaplikes het 'n protesbrief onderteken, en die National Space Society het 'n petisie begin om bewustheid en ondersteuning vir die missie te kweek.

Die implementering van die voorgestelde veranderings sou gelei het tot die verlies van belangrike wetenskaplike navorsingsgeleenthede. Alan Stern, hoofondersoeker, het die unieke posisie van New Horizons beklemtoon in die bereiking van Kuiper-gordelwetenskap en die ruimtetuig se vermoë om verafgeleë voorwerpe te bestudeer en na nuwe verbyvlugteikens te soek.

Befondsing vir die uitgebreide missie sal van NASA se Planetary Science Division kom, en die program sal gesamentlik deur die Planetary Science Division en Heliophysics bestuur word. Die begrotingsimpak en potensiële impakte op toekomstige projekte moet nog beoordeel word.

Met die uitbreiding van die sending het New Horizons die geleentheid om verder by te dra tot ons begrip van die buitenste Sonnestelsel. Die ruimtetuig is in goeie gesondheid en het die hulpbronne om tot in die middel van die 2050's te werk. Soos dit voortgaan met sy reis, kan dit selfs insigte verskaf terwyl dit deur die grens na die interstellêre ruimte beweeg.

