Alan Stern berei voor vir suborbitale ruimtevlug op Virgin Galactic Mission

Alan Stern, 'n planetêre wetenskaplike by die Suidwes-navorsingsinstituut (SwRI) en hoofondersoeker van NASA se New Horizons-sending, is op die punt om sy kinderdroom te verwesenlik om ruimte toe te gaan. Op Virgin Galactic se Galactic 05-sending sal Stern onder die bemanning op hul vyfde kommersiële vlug wees. Hy sal binnekort by die geledere van die paar aansluit wat verby die Aarde se atmosfeer gewaag het.

Voorbereiding vir ruimtevlug is geen maklike taak nie. Stern het uitgebreide opleiding ondergaan, insluitend drie sentrifuge-sessies en drie hoëprestasie-straalvlugte. Die straalvlugte het hom aan hoë vlakke van versnelling blootgestel, wat sy liggaam gehelp het om aan te pas by die vinnige snelhede wat tydens lansering ervaar word. Terwyl hy fisies veeleisend is, glo Stern dat die werklike vlug nie so inspannend sal wees nie.

Dwarsdeur sy loopbaan het Stern na hierdie oomblik gewerk. Hy het geduik, na die Suidpool gereis, 'n kommersiële vlieënier geword en selfs as 'n staatsgesertifiseerde Mediese Noodtegnikus gewerk. Hy het verskeie kere aansoek gedoen om 'n NASA-ruimtependeltuig-sendingspesialis te word en was 'n voorstander vir wetenskaplikes om via kommersiële ruimtevlug na die ruimte te reis. Sy pogings het gehelp om die fokus van maatskappye soos Virgin en Blue Origin te verskuif van uitsluitlik spyseniering na toeriste na ook om navorsers en opvoeders te akkommodeer.

Vir Stern se komende vlug het hy agt doelwitte wat deur SwRI uiteengesit is. Die vlug sal dien as voorbereiding vir sy volgende suborbitale vlug wat deur NASA gefinansier word, wat uitsluitlik op navorsing sal fokus. Tydens die vlug beoog hy om homself te vergewis van die werklike ervaring en dit te vergelyk met die opleidingsimulasies. Stern sal ook 'n bioharnas dra om sy bloeddruk en hartklop te monitor. Hierdie data sal vergelyk word met vorige toetse, wat waardevolle insigte vir toekomstige navorsingsvlugte verskaf.

Ten spyte van 'n paar kommer oor die risiko's wat daaraan verbonde is, oorheers Stern se opgewondenheid enige vrees. Sy grootste bekommernis is om net voor die vlug siek te word. Met sy ervaring van meer as 24 nul-g-vlugte, bly hy egter vol vertroue in sy vermoë om potensieel gevaarlike situasies te hanteer.

Vrae:

V: Wie is Alan Stern?

A: Alan Stern is 'n planetêre wetenskaplike by die Suidwes Navorsingsinstituut (SwRI) en hoofondersoeker van NASA se New Horizons-sending.

V: Wat is Alan Stern se komende missie?

A: Alan Stern sal deel wees van die bemanning op Virgin Galactic se Galactic 05-sending, 'n suborbitale ruimtevlug.

V: Watter doelwitte het Alan Stern vir sy komende vlug gestel?

A: Stern het agt doelwitte wat deur SwRI vir die komende vlug uiteengesit is. Hierdie doelwitte sal help om voor te berei vir sy volgende suborbitale vlug, wat op navorsing gefokus sal wees.

V: Hoe het Alan Stern vir ruimtevlug voorberei?

A: Stern het uitgebreide opleiding ondergaan, insluitend sentrifuge-sessies en hoëprestasie-straalvlugte om aan te pas by die fisiese eise van ruimtevlug.

V: Wat het Alan Stern deur sy loopbaan gedoen om vir ruimtevlug voor te berei?

A: Deur sy loopbaan het Stern verskeie ervarings en kwalifikasies nagejaag, soos skubaduik, om 'n kommersiële vlieënier te word en as 'n staatsgesertifiseerde Mediese Noodtegnikus te werk om homself 'n topkandidaat vir ruimtevlug te maak. Hy het ook gepleit vir wetenskaplikes om deur kommersiële ruimtevlug na die ruimte te reis.

V: Watter bekommernisse het Alan Stern oor sy komende missie?

A: Stern erken die groter risiko's verbonde aan ruimtevlugte in vergelyking met kommersiële lugrederyvlugte. Boonop is hy bekommerd dat hy voor die vlug siek word en die geleentheid misloop.